撤香港驻美经贸办特权 美国会两议员提议案 评论料削港国际化 转东盟发展

中国/香港

自美国在野共和党的参议员鲁比奥（Marco Rubio）和众议员史密夫(Chris Smith )会在本周三(21日)正式提出议案，指经贸办享有外交特权或豁免，前提是香港在中国治下仍然享有自由

美国国会两名议员认为，香港已失去高度自治，其驻美国经济贸易办事处已沦为中国共产党喉舌，将提出议案，要求撤销香港经贸办在美国的外交特权和地位。首先呼吁各国作出相关行动的组织「香港监察」希望参众两院议员支持该法案；香港学者陈家洛则指出，有关法案将削弱香港在国际社会作为「中西枢扭」的吸引力，预料香港会转向东盟及其他「一带一路」国家发展。

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港府在美国华盛顿丶纽约及三藩市设有经贸办，占全球经贸办总数逾两成，目的是促进香港的经贸利益和支援海外企业在港拓展业务。但来自美国在野共和党的参议员鲁比奥（Marco Rubio）和众议员史密夫(Chris Smith )会在本周三(21日)正式提出议案，指经贸办享有外交特权或豁免，前提是香港在中国治下仍然享有自由，但自《港区国安法》2020年生效後，史密夫认为，「一国两制」已死，香港经贸办只是中国的驻外办，美国须修例撤销其外交特权和地位，以反映实况。

根据二人的草拟案，法案一旦获得参众两院通过，总统便须在30日内发出证明，订明香港经贸办是否可以续享其外交特权和豁免权，若果总统证明香港经贸办不值得续享现有特权，它就要在6个月内撤出美国；即使总统认为值得，国会仍可通过否决动议，要求撤销经贸办的特权。若此，所有政府部门均不可与香港经贸办订立推广商业丶旅游丶文化及其他与香港有关的协议，除非中港政府和美国当局能满足法例的要求。另外，上述检讨往後须每年进行。

陈家洛料欧盟不会跟随

香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛向本台指出，两名议员提出议案，明显是因为美国的白宫丶国会和国务院内有越来越多意见视香港为普通的中国大陆城市，此举亦可杜绝驻美经贸办这些官方机构转型做大小外宣的基地。对香港而言，这是将香港跟自由民主等价值观脱鈎，美国日後可藉此有更大空间针对香港其他功能采取抵制措施，削弱香港在国际社会作为「中西枢扭」的吸引力。

根据公开资料，除了经贸办，香港的贸易发展局和金融管理局均有在美国设立办事处。法案对它们将有儆醒作用，但因有这些法定机构存在，港美之间的经贸往来不会完全中断。

陈家洛指出，港府正打算转向东盟及其他「一带一路」国家设立经贸办，预料日後将加大这方面的力度和加快步伐，这是剩下的出路。翻查资料，在上述地区中，香港在中东的杜拜丶泰国的曼谷及印尼首都雅加达设有经贸办。

有关办事处的数量虽与美国相同，但重要性略逊，这可从各地办事处处长或专员的级别见到，而经贸办领导的级别是按有关国家与香港经贸重要性分级。根据工业贸易署资料，美港是重要的贸易夥伴，去年两地的双边商品贸易总额达664亿美元，较2020年上升19.1%。另外，香港亦是中国货品输美的主要转口地，去年中国经香港出口到美国的货品总额达到281亿美元，占中国总出口额约4.9%；而中国经香港进口的美国货物，货值达137亿美元，占其总进口额约7.6%。

至於同属西方阵营的欧盟会否跟随美国，陈家洛估计未必，但相信驻当地的经贸办的工作会受制於舆论，只要香港的公民社会和人权等各方面继续受压，即使特首李家超重申其官方口吻，又或经贸办多办商贸文化等礼节性活动，香港亦难以达到「说好故事」的目标。

资料显示，港府现时在欧洲的柏林丶布鲁塞尔丶日内瓦及伦敦设有经贸办。

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