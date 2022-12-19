重庆浙江：新冠感染者可“正常”上班

中国，新冠防疫

在中国新冠防疫政策急转弯、12月初突然放宽“清零”管制后，重庆浙江等地周日再宣布感染者可“正常”上班，即使有新冠症状。

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法新社报道，自12月初实施三年的“清零”防疫措施已大部分被取消以来，中国正经历一波奥密克戎病毒感染潮，但当局试图向人们保证，尽管病毒传染性强，但毒性降低。

拥有3000多万人口的西南部直辖市重庆，是首批允许感染新冠人群返回工作岗位的城市之一。重庆政府官网周日发布通知，要求"无症状和轻度症状的患者可以正常上班" 。通知也倡导非必要不做核酸，非必要不查验核酸检测阴性证明。宣布除养老机构、福利院、监所、托幼机构、中小学等特殊场所外，其它场所均不再查验核酸检测阴性证明。

报道称，这是中国这一世界上人口最多国家防疫政策的一个戏剧性逆转，不久前，在严格清零政策下中国居民几乎每天都要接受核酸检查，测试呈阳性就会被强制隔离，如果发现几个病例就可以对街区甚至整个城市封禁。而现在官方则鼓励人们在出现新冠感染症状时在家里自我隔离。

除重庆外，浙江省也决定只要采取好防护措施，轻症感染者可以 "继续工作"。

专家们担心，随着中国继续重新开放，中国是否有能力应对这一波感染潮，中国仍有数以百万计的老年人尚未接受新冠疫苗。在这一波感染潮中人口2200万的首都北京受冲击尤其严重，出现了自疫情爆发以来从未有过的感染快速蔓延，而法新社根据所获得的几个消息都指，老人院的目前则处于自生自灭的状况。

时隔两周之后再次通报两例新冠死亡

另据消息指，中国官方时隔两周之后再次通报两例死亡病例。国家卫生健康委官网周一通报，前日新增两例新冠死亡病例，均为北京的本土病例。同时，重症病例也较前一日增加11例。

中国官方上一次通报死亡病例是在12月3日，死者分别来自山东省和四川省。不过，之后有报道称两名资深媒体人感染新冠后逝世，四川华西医院一名医学生也据传确诊、带病上班后猝死，官方通报却都未列入，多地的殡仪馆、火化场也出现忙不过来的现象，虽然许多员工病倒是原因之一，但舆论仍质疑官方数据的可靠性。

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