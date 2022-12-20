世界银行大幅下调中国今明两年经济增长预期

中国，经济，新冠防疫

世界银行周二（12月20日）大幅下调对中国今、明两年经济增长预期，主要原因是新冠疫情的不确定走向和持续的房地产危机对中国经济带来压力。

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据世界银行周二公布的最新预测，对中国今年的经济增长预期从六月份的预期值4.3%下调至2.7%，对明年的增长预期则从8.1%收窄至4.3%。

世行在一份声明中说， "中国的增长前景受到重大风险的影响”，其中特别提到 "新冠疫情的不确定性走向 "以及 "家庭和企业的行为"。

在实施了近三年的破坏性限制措施后，中国在12月初突然改变防疫政策，取消了大部分的“清零”限制措施，但专家担心中国对放开后出现新冠感染潮的准备不足，数百万计的中国老年人和脆弱人群没有接种疫苗。近几天来北京等市出现了前所未有的感染暴增，由于担心被感染，许多中国人选择呆在家里，这一状况严重影响了消费，众多企业都已被迫关闭。

世界银行警告说，经济增长将取决于未来数周和数月内 "家庭和企业的行为"。

与此同时，中国房地产业业正在经历前所未有的危机，而该行业历来是中国经济增长的引擎。 房地产与建筑业占到中国GDP的四分之一强。自中国政府2020年采取减少企业债务的控制措施以来，房地产业持续受到影响，在经历多年超高速增长之后，中国现在众多城市房地产销售都在下降。房地产开发商正在为生存而挣扎，波及整个建筑业及其数以千计的公司面临困境。

世界银行警告说，"房地产业的持续压力可能会产生更广泛的宏观经济和金融影响。“

世界银行也同时表示，乌克兰战争、通货膨胀以及在全球经济衰退的担忧下的需求放缓等也对中国经济造成了压力。

中国在今年年初设定2022年GDP增长目标为5.5%，但现在许多经济学家认为这个设定不现实，实际上即使是实现这个目标，也将是除受到疫情扰乱的2020年之外、中国四十年来最低的增长。

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