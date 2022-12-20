中国疫情爆发 核酸亭变身“发热诊疗站”遍地开花

中国/新冠疫情

中国与12月7号宣布防疫“新10条”后，中国防疫中国政策从“动态清零”一步跨入与病毒共存阶段，同时放弃大规模核酸检测的防疫方式。为了因应全国各地疫情空前大爆发的新情势，多地的核酸检测亭被改建为“发热诊疗站”，方便民众就医。

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中央社综合中国媒体报道指出，为了因应民众看诊需求，江苏省苏州市的姑苏区将部分已经停用的核酸亭改成“发热诊疗站”，为民众能看病、配药，过程10分钟左右能完成，提供“一站式”的就医服务。

相关人士指出，这种做法可缓解目前发热门诊大排长龙、三级医院医疗资源挤兑的问题。

同时，诊疗站还允许居民为家人“代看诊”。当孩子发烧，药店难以买到儿童退烧药时，家属可到诊疗站代其取药。“苏州核酸采样屋变身发热诊疗站”在17日冲上新浪热搜，这被认为可以解决染疫后“买药难、就医难”的问题。

根据报道，苏州、无锡，安徽芜湖与山东，深圳、杭州、长沙，西安，内蒙古等均采取相关措施，即把核酸亭改为发热诊疗站。

当中，山东省卫健委做出较明确的倡议规范，将核酸採样亭改为发热诊疗站。根据山东省卫健委官网发布“关于进一步优化医疗服务方便群众就医的通知”，山东省卫健委提倡核酸採样点“一点多用”，各地可根据需要选择具备2个以上采样亭的核酸採样点，将其中一个改造为“发热诊疗站”，满足民众方便就近求医的需求。

浙江湖州市安吉县政府网站也宣布将4处核酸采样小屋完成改造，变身发热诊疗站。患者可就近接受初步诊疗并完成配药，整个过程约10分钟。发热诊疗站支持医保结算。

与此同时，尽管疫情在全国各地大爆发，但中国卫建委官方网站公布的12月19日数据显示，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2722例（含境外输入）。新增死亡五例。该报告特别指出，北京没有新增疑似病例。

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