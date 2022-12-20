澳大利亚外交部长破冰访华 要求释放两名被中国拘留的公民

澳大利亚/中国

澳大利亚外交部长黄英贤周二（12月20号）开启破冰之旅，在澳中建交50周年（12月21号）之际启程前往北京以缓和两国关系。她在当天呼吁释放两名澳大利亚在中国被拘留的国民，并表示他们的命运将在她对北京的历史性访问中被列入议程。澳大利亚外长说，释放他们将有助于改善两国的关系。

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黄英贤提到的两个人分别是澳籍华裔记者成蕾和作家杨恒均（笔名，真名杨军） 。法新社报道，澳大利亚记者成蕾于2020年8月被中国当局逮捕，后来被指控 "向国外提供国家机密"，并于今年3月31日被以"向国外泄露国家机密"的罪名在北京秘密受审。中国出生的澳洲籍华裔作家杨恒均于2019年1月被捕，2021年5月因间谍罪被闭门审判。

黄英贤指出，如果这些领事问题得到解决，不仅对（所涉及的）个人有好处，他她认为这本身很重要，而且对双边关系也有好处。

周二前往北京的黄英贤是四年来第一位访问中国的澳大利亚高级外交官，其目的是在澳中建交50周年之际解冻中澳关系。她将会见中国国务委员兼外交部长王毅，并举行两国第六次外交与战略对话。

在过去的四年里，澳中两国曾经很好的关系已经恶化了。在政治和道德问题上发生了冲突，包括中国在海外的影响行动。

澳大利亚决定禁止中国巨头华为运营该国的5G网络，以及堪培拉呼吁调查新冠大流行病的来源，这让北京感到愤怒。

作为报复，中国对澳大利亚的一系列产品实施了制裁，并冻结了高层外交接触。解冻始于11月在巴厘岛举行的20国集团会议，澳大利亚总理安东尼-阿尔巴内斯在会上会见了中国国家主席习近平。

北京本周一希望黄英贤的访问将 "加强对话，扩大合作，缩小分歧，同时使双边关系回到正轨"。

法新社指出，中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，堪培拉为北京惊人的经济增长提供了大量的矿石、金属和矿物等。

中国外交部网站显示，周二的例行记者会上，外交部发言人毛宁对“黄英贤呼吁中方释放澳公民成蕾和杨军，并称这将有助于移除改善双边关系的障碍，中方对此如何回应？” 的问题回答说，希望澳方秉持相互尊重的精神，本着求同存异的态度，同中方相向而行，推动中澳全面战略伙伴关系重回健康稳定发展轨道。

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