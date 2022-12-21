中国新冠染疫暴增 研究评估可能导致100-200万人死亡

中国-新冠病毒

2022年12月21日，在中国北部河北省涿州市的保定市第二中心医院，患者在收银台附近排队。

一些专家的研究显示，中国新冠染疫者暴增，可能导致百万乃至数百万人丧生。

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疫苗接种不足，群体免疫力差，中国在毫无准备的情况下一夕放松严酷的清零措施，导致染疫暴增，造成医疗资源挤兑，专家评估可能导致至少百万人丧生。

根据美国健康指标与评估研究所（IHME）的一项最新估算，新冠防疫措施的突然解除可能的结果是在2023年感染数字爆炸式上升，并导致超过100万人死亡。该机构是美国华盛顿大学一个独立的全球卫生研究中心。

该研究发现，到2023年4月1日，将会有32.2万人死亡，而到同一个日子，感染数字将会达到高峰。该研究报告估算，易感人群的传播率将会在4月之后维持这一水平。该机构主任克里斯托弗·默里（Christopher Murray）表示：“中国的清零政策或许对于抵挡早期的病毒株是有效的，但是奥密克戎变种的高传播性令清零不可能持续”。该研究估算的依据来自各省的数据和香港最近一次奥密克戎变种爆发的相关信息。

美国之音援引美国著名华裔流行病学和公共卫生专家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示，在中国当局对严厉的防疫封控措施突然松绑之后，中国新冠疫情持续飙升，各家医院对染疫患者已经应接不暇。未来三个月期间，中国60%的人口，或者说世界人口的10%都将感染新冠，而且染疫死亡人数可能高达数百万人。

英国医疗资讯分析公司Airfinity 11月底曾指出，中国若取消清零政策，由于接种疫苗和追加剂的比例偏低而且欠缺混合抗体，可能会造成130万至210万人丧生。

这家公司表示，这是将资料比对香港BA.1病毒株疫情的模式所推算得知。香港就是在防疫两年后放松限制时出现这个病毒株的疫情。

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