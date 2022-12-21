俄中再联合军演 法国专家： 向世界展示俄罗斯并不孤立

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俄中于21日至27日在中国东海海域举行的俄中海军联合演习名为“海上联合-2022”。地点在东中国海，上海以东，这是一个非常具有战略意义的地区：南边是台湾，东边是日本，北边是韩国。官方的说法是，两国希望加强在该地区的海军协调和安全。法国专门研究中东欧，尤其是乌克兰战争的地缘政治分析家布纳特（Ulrich Bounat）在接受法广法语部记者采访时认为这是向全世界展示俄罗斯并不孤立。

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联合演习的目标

乌尔里希-布纳特认为目标非常明确，如国从纯粹的军事角度来看，它是为了改善舰队之间的协调。而且从俄罗斯的角度来看，也是为了向世界表明，尽管俄罗斯在入侵乌克兰后遭到严厉制裁措施，但并没有被孤立，它有一个强大的盟友：中国。就中国而言，也是显示它在全球这一区域有像俄罗斯这样军事力量盟友的机会，这里指的是围绕台湾问题中美之间关系紧张的印太地区。

乌尔里希-布纳特指出，如果说中国和俄罗斯在最近几个月增加了他们的联合演习频率，这种和睦关系可以追溯到2月乌克兰战争开始前，甚至几年前就就开始了。他们这样做有一个非常明确的目标，就是挑战第二次世界大战结束以来所定义的世界秩序，挑战美国和西方世界的地位。这是两国的一个基本目标。尽管如此，他认为北京不希望与俄罗斯在乌克兰的失败有关联，而这正是北京和莫斯科多年来一直在传达的信息，也就是西方实力逐渐减弱，这样有利于以中国为主要竞争对手的所谓“多极世界“。但是俄罗斯在乌克兰的军事潜力的下降使这一愿景被搁置。

他认为，这也是为什么，虽然最近看到中国人对台湾周边的现状有相当强烈的挑战，但这一立场已经被淡化了很多，几乎听不到了。当然，更重要的是，因为中国有自己的内部问题，比如结束动态清零后面对的疫情爆发。

西方如何看待这些演习？

乌尔里希-布纳特认为，如果有必要的话，军演至少证实，从军事角度来看，中俄确实有一个越来越强大的伙伴关系，尽管中国在乌克兰问题上没有帮助俄罗斯，所以还算不上是一个联盟，但他们确实有越来越强的伙伴关系。这也是为什么从北约的角度来看，中国现在被认为有点像一个对手的原因。他也认为，这些军事和海军演习也让西方国家更加清楚，中国和俄罗斯在没有完全结盟的情况下，决定组成一个集团，该集团当然还包括其他国家，特别是伊朗，目的也是试图挑战既定秩序。这一点也让西方意识到，如果需要的话，中国显然没有从长远上放弃挑战它自己和西方国家在世界上角色的企图，尽管本身虽然目前遭遇经济困难。

实际上，这次军演时间上也与乌克兰总统战争以来首次前去美国相吻合，一边是乌克兰不断接到来自西方国家和国际组织的援助，另一方面，俄罗斯也在寻找盟友，普京周一刚刚去了白俄罗斯首都明斯克与该国总统举行会谈，巴西新当选的总统鲁拉也告诉媒体他与普京进行了电话会谈，普京希望加强两国之间的关系。巴西和俄罗斯都是金砖组织成员国。

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