北京火葬场灵车排长龙

中国/疫情

冠状病毒以光速在中国蔓延，改变算法后，当局让新增死亡病例降为“零”，但北京火葬场依然不堪重负。

广告 继续浏览后续

据路透报道，12月21日周三，北京通州区一个火葬场的停车场已满，门外还有大约40辆车排队等候进场。

法新社21日发自北京的报道说，中国卫生当局改变统计标准后，今天周三报告死于冠状病毒的病例为“零”，尽管中国出现了规模空前的感染浪潮。

中国卫生当局周二表示，现在只有“直接”死于与冠状病毒造成的呼吸衰竭的人才被纳入统计范围。

北京市卫生局音译名王贵强的官员周二辩称："在感染奥秘克隆变体后，（病人）死亡的主要原因是基础疾病。他说，"只有少数人直接死于冠状病毒引起的呼吸衰竭"。

新加坡传染病专家梁浩楠医生（Dr. Leong Hoe Nam）告诉法新社，计算方法的改变意味着"许多人的死亡将不会被记录为是由冠状病毒造成的"。

美国智囊团外交关系委员会的健康专家黄延中（Yanzhong Huang音译）指出，奥秘克隆变体不会像其他冠状病毒的菌株那样攻击肺部。

路透社说，中国当局实施的清零政策在三年内成功遏制了病毒，但代价是造成了巨大的经济损失和心理影响。

在11月发生广泛的抗议活动后，中国开始放松"清零"政策。这突然的变化，使中国的卫生系统陷入困境。专家们认为，由于卫生系统的脆弱，中国面临100多万人死于冠状病毒（COVID-19）。

星期三在北京通州区一个火葬场，一位路透社的目击者看到，大约有40辆灵车在排队等候。而这个火葬场的停车场已满。

路透社看到，这个火葬场里面有20十来具棺木等待火化，这些棺木周围汇集着死者的家人和朋友，其中有些人穿着白色丧服，戴着白色头巾。工作人员穿着防护服。浓烟从15个房间中的5个房间冒出。

火葬场外强大警力

路透社说，大批警察部署在火葬场周围，因此未能进入核实那些人的死因是否与冠状病毒Covid-19有关。

由于采用新算法，中国不但没有新的死亡病例，反而还从原先总死亡数目中减掉一个。因此，自从冠状病毒大流行开始以来，中国总死亡人数只有5,241人，这个数字即便在人口少得多的国家，也只是一小部分。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅