华盛顿邮报：中国新冠疫情噩梦将演变成全球大灾难

中国-新冠病毒

2022年12月19日，在北京一家发烧诊所外，一位家属拿着一位已故亲属的照片，走在运载尸体的车辆旁边。

针对中国目前新冠疫情大爆发，《华盛顿邮报》刊文称：中国的疫情噩梦恐将演变成全球大灾难。

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这篇由《华盛顿邮报》编辑委员会撰写的文章指出：中国突然放弃不具永续性的清零政策，却缺乏连贯性的应变策略，将为人民、经济、共产党高层带来新的噩梦；新危机还可能震撼全球，正如3年前武汉爆发疫情时的情况，始于中国之事不一定会止于中国。

文章指出，中国疫情恐怕会产生威胁全球其他国家的新变异株，之前COVID-19一些具有传染优势的变异株都以相当快的速度传播，数以百万计的中国人染疫将提升新变异株出现机的几率。

文章提到，中国国家主席习近平放弃清零，是为了振兴受到封控和劳工骚动阻碍的经济，但新做法可能适得其反，疫情普遍干扰到生产与供应链，万一中国的制造速度放缓，全球都将感受到供货短缺和通货膨胀之痛。

文章指出，中共不明智地放弃能有效防护病毒的mRNA疫苗，而选择施打效力较低的中国制疫苗，而中国人普遍尚未接触过奥密克戎变异株，因此缺乏免疫力。

中国康希诺生物股份公司研发的气雾剂吸入式疫苗或许能保住一线生机，研究显示这款用嘴吸的疫苗在打过两剂中国疫苗的人身上，可产生免疫系统反应。《华盛顿邮报》文章认为，最佳策略应是推动这款疫苗追加剂，并进口mRNA疫苗。

文章指出，11月底中国罕见爆发抗议，促使习近平决定放弃清零。而如果疫情恶化、人民更加失去信心，抗议者的怒气很容易会卷土重来。

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