拜登会见泽连斯基 赞扬乌克兰人民激励着世界

俄罗斯侵乌战争

乌克兰总统泽连斯基周三抵达白宫，与美国总统拜登会面。拜登对这位自从俄乌战争爆发以来首次出国访问的乌克兰领导人说，美国将继续强化乌克兰的防御能力，泽连斯基则向拜登表达了对美国支持的“衷心感谢”。

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在周三的历史性会晤中，拜登向泽连斯基承诺，他将 "继续加强乌克兰的自卫能力，特别是防空能力"，而乌克兰总统则感谢他的 "巨大支持"。美国总统在椭圆形办公室欢迎他的同行，这是乌克兰总统自2月俄罗斯入侵他的国家以来的首次国际旅行，拜登还告诉泽连斯基，他支持基辅对 "公正和平 "的渴望，他说，乌克兰人民仍然是 "对世界的激励"。他还说，乌克兰继续让世界惊叹。

今年2月，俄罗斯大军侵略乌克兰，原计划在数日内占领基辅，成立亲俄政权，实质控制乌克兰全境，没想到遭到泽连斯基领导的乌克兰人民的顽强抵抗。在以美国为首的西方强力支持下，乌克兰迫使俄军从基辅城郊后退，迫使俄军从乌克兰第二大城市哈尔科夫撤退，九月份，乌克兰发起大反攻，最终夺回了俄军最早也是唯一占领的乌克兰大城市科尔松。现在，乌军正在为收复被俄罗斯占领领土艰苦作战。

拜登赞扬说，乌克兰的行为“仍然在激励着世界”。拜登谴责俄罗斯总统普京把“冬季当武器”，以水电网络为目标，试图削弱乌克兰平民的意志。

泽连斯基则表示："我们的普通公民感谢你们的普通公民，感谢美国人。”他对拜登在俄罗斯入侵乌克兰过程中所起的 "领导作用 "表示 "衷心感谢"。

泽连斯基随后向拜登赠送了一份礼物，这是一名乌克兰士兵在前一天送给他的奖章，他把这名士兵称为 "真正的英雄"，并解释说他是一名操作美国海马斯火箭发射系统的上尉。

泽连斯基把一个装在天鹅绒衬里的盒子里的装饰品递给拜登时说："我们的士兵对我说，把它交给总统。"拜登回应说，收到这份礼物是 "莫大的荣幸"，并说他也想给这位乌克兰军人送一枚美国勋章。

在经历了300天的战争后，泽连斯基首次离境，对这个迄今为止向乌克兰提供援助最多的国家进行访问。

在他访问期间，华盛顿宣布了一项实质性的新军事援助计划，包括向乌克兰提供爱国者地对空导弹防御系统。

乌克兰总统稍后将在美国国会发表演讲，美国国会正准备就为乌克兰提供近450亿美元的新方案进行投票。

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