普京为西伯利亚供应中国的大气田举行投产典礼

中俄关系

2022年12月21日，俄罗斯总统普京与俄罗斯天然气工业股份公司负责人阿列克谢-米勒通过视频连线，参加了科维克塔气田的投产仪式，该气田将注入向中国输送俄罗斯天然气的西伯利亚动力管道。

俄罗斯总统普京周三正式为西伯利亚输气管道竣工仪式剪彩。据指这一巨大的气田将大幅度增加俄罗斯对中国的天然气供应。

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在莫斯科和西方国家之间持续的对抗中，普京于周三启动了对西伯利亚巨大矿藏--科维克塔气田的开采，并表示这将有助于增加对中国的出口。

普京通过视频会议直播的仪式上说："我们正在启动科维克塔油田，这是西伯利亚东部最大的油田。

他补充说，这一矿藏的开采将启动 "真正的发展动力"，并预示着 "俄罗斯东部正在创建一个强大的战略性工业综合体"。

普京补充说，这一气田的正式运营将确保天然气供应俄罗斯企业，以及供应给外国的俄罗斯合作伙伴。

俄罗斯天然气巨头的主管阿列克谢-米勒补充说，这个气田带来了 "经济和社会发展的新机会，以及我们不断增长的出口的新机会"。

位于西伯利亚贝加尔湖附近的科维克塔气田将为西伯利亚力量1号天然气管道供应，该管道自2019年底起将Chaiandina气田（雅库特）与中国东北部相连。

几年来，俄罗斯一直在努力增加对中国这个能源密集型经济体的天然气输送量，近几个月来更是加快了这一动作。

事实上，自从对乌克兰发动军事进攻以来，莫斯科一直是西方经济制裁的目标，并大幅减少了对欧洲的油气供应，转向亚洲进行补偿。

俄罗斯当局希望将每年的天然气输送量提高到200亿立方米，特别是通过利用科维克塔气田的储备。

俄罗斯还计划从2024年开始建设西伯利亚力量2号管道，通过蒙古向中国供应能源，这是俄罗斯的能源战略确实转向东方的另一个迹象。

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