普京称俄罗斯继续开发包括核武在内的军事潜力

俄罗斯侵乌战争

这张照片取自俄罗斯国防部新闻处发布的视频，2021年7月19日，俄罗斯海军 "戈尔什科夫海军上将 "号护卫舰从俄罗斯北部的白海发射一枚新型锆石高超音速巡航导弹。俄罗斯总统普京2022年12月21日称，俄罗斯新的高超音速锆石巡航导弹将 在1月初 投入使用。

俄罗斯总统不甘心于俄军在乌克兰战场的挫败，在乌克兰总统泽连斯基访问华盛顿同日，星期三，这位强人宣称，俄罗斯将继续开发包括核武在内的军事潜力。

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俄罗斯总统普京周三发誓将继续提高其军队的能力和核潜力，同时否认对乌克兰的 "共同悲剧 "负有任何责任。

他在一次与高级军官的大型会议上宣布，俄罗斯新的高超音速锆石巡航导弹将 在1月初 投入使用，并计划将俄罗斯军队的人员数量增加到150万。

他的国防部长绍伊古保证，俄罗斯军队正在与 "西方国家的联合部队 "作战，并透露莫斯科打算在乌克兰南部两个被占领的城市马里乌波尔和贝尔迪安斯克建立基地以支持其舰队。

克里姆林宫周三警告说，美国进一步向乌克兰提供武器只会使冲突 "恶化”。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，他不期望泽连斯基改变其拒绝与普京谈判的立场。

普京周三与俄罗斯军界高官会晤时称，俄罗斯的武力和战力“每天都在提升”，“我们还将发展和提升”。

俄罗斯国防部长绍伊古则称，"优先事项 "之一将是 "继续在乌克兰开展特别行动，直到完成所有任务"。

他还说，莫斯科将在两个被占领的乌克兰城市Berdiansk和Mariupol建立海军基地，用于 "支援船只、应急服务和海军维修单位"。

绍伊古还称，在乌克兰，"俄罗斯军队正在反对西方的联合力量"。他称有必要将俄罗斯军队的规模增加到150万士兵，即比普京去年8月设定的115万目标多35万。

部长还提议 "逐步 "提高服兵役的年龄限制，将目前的18至27岁提高到21至30岁。

最后，绍伊古呼吁在俄罗斯西北部建立两个新的军事行政实体。

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