泽连斯基在华盛顿追随丘吉尔的脚步？

俄罗斯侵乌战争

2022年12月21日，在华盛顿白宫东厅举行的新闻发布会上，乌克兰总统泽连斯基在倾听拜登总统的讲话。

自2月24日俄罗斯入侵以来，乌克兰总统泽连斯基没有离开他的国家，周三，泽连斯基飞抵美国，美国已准备好向这个备遭俄罗斯轰炸蹂躏的国家提供最先进的防空系统--爱国者导弹。

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这是一次具有历史意义的访问，泽连斯基首先在白宫受到拜登的接见，然后向美国国会发表讲话。 "国务卿布林肯说："今天的一揽子计划首次包括爱国者防空系统，它能够击落巡航导弹、短程弹道导弹和高度远高于迄今提供的防御系统的飞机。

一些媒体将泽连斯基访问美国与二战时期的英国首相丘吉尔访问华盛顿相提并论。两位都是敌方轰炸下的战争领袖，两人都在寻求美国的帮助，泽连斯基周三前往华盛顿，似乎沿着1941年前往华盛顿的英国首相丘吉尔的步履前进。

美国民主党参院领袖舒默周三表示，泽连斯基总统来到这里一如丘吉尔几十年前来到这里，不仅仅是作为国家领导人，同时也是作为和平的使者。

众议院领袖佩洛西回忆，1941年12月26日，丘吉尔来到美国国会演讲时，她的父亲正是美国国会的一名议员。

这位颇有影响力的民主党人士在一则文告中说：我能出席另一位英勇的领导人在国会的演讲，心情特别激动。

不过，法新社报道说， 拿两人比较毕竟有其局限性，无论是在形式上还是在实质上。

应罗斯福的邀请，英国首相丘吉尔在1941年12月底和2022年1月初之间在华盛顿度过了三个星期。

历史学家报告说，这种长时间的逗留对第一夫人埃莉诺-罗斯福的神经造成了压力，她不喜欢两人在雪茄烟和酒精烟雾中的夜间长谈。

白宫工作人员虽然有点惊讶和迟疑，但还是满足了这位有时穿着睡衣和丝质浴袍四处游荡的客人的要求：早餐前喝雪利酒，午餐时喝法国香槟，睡觉时喝老白兰地。

丘吉尔的这种怪癖在2022年是不可想象的，因为在这个世界上，交通是无限快的，而外交交流是更有礼貌的，最重要的是，受到无比严格的安全条件的制约。

乌克兰总统泽连斯基在华盛顿只待几个小时，因此他将满足于在椭圆形办公室进行炉边谈话，然后与拜登举行联合新闻发布会，接着向国会发表备受瞩目的演讲。

丘吉尔当年冒着可能被德国潜艇炸死的危险穿过大西洋，而乌克兰总统泽连斯基则在极其秘密中准备了这次乘坐飞机的旅行，直到最后一分钟才对外宣布行程。

在国会山，泽连斯基也可能像丘吉尔一样在珍珠港事件发生后发出这样的见证：我们面对强大的敌人，他们没有任何底线，他们不顾一切要杀死我们。现在，我们团结一起，捍卫在自由人心中最珍贵的价值。

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