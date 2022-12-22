上海一家医院疾呼 上海将沦陷 医院面临“惨烈的战斗”

中国-新冠病毒

染疫人数暴增，医疗系统严重挤兑，病毒传播严重失控，现实情形已远非中国 官方所说的“零死亡”，根据路透社报道，上海德济医院预估，拥有2500万人口的上海年底前将有一半人口染疫，该院警告医务人员准备迎接一场“惨烈的战斗”。

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上海德济医院21日深夜在其微信公众号发文表示，估计上海市已有大约543万起阳性病例，年底前全市将有1250万人染疫。

这家拥有400多名医务人员的私人医院表示：“圣诞夜、元旦和春节注定不会平安。”

路透社相关的报道援引院方表示：“面对严峻惨烈的情况，大上海将沦陷，医院全体员工、家人以及住院病人无一幸免，都将会感染，但是我们没有选择，必须团结应对，不可以逃避。”

该帖文22日当地时间下午已被屏蔽。

上海被视为中国经济首都，今年春季已进行了持续几个月的严酷封城，上海人的经历非常惨痛，12月7日中国政府突然推出新十条，抗疫政策突变后，许多人抱怨早知今日，何必当初。

一位名叫魔都学霸的作者在题为“上海两千万人静默三个月的代价，白白浪费了”的文中写道，上海为了实现社会面清零，采取大规模的核算检测，高峰时从江苏浙江抽调大量医护人员协助。但恰恰是核算检测时的聚集，核酸检测的不规范，又造成新的传播。作者批评，上海三个月封锁付出的巨大代价，白白浪费了。

作者还分析，为什么现在松绑后突然出现手忙脚乱的情形，一是宣传突然转向，民众心理准备不足；二是基础药物准备不足，布洛芬等退烧药脱销，事实上中国是全球布洛芬第一生产大国；三是医疗资源准备不足，各地医院仓促进入临战状态，从新冠定点，到全面开放发热门诊，使得很多医院的医护人员出现大面积的感染，不得不带病上岗；四是顶层方案设计不足。

英国健康数据公司Airfinity本周表示，中国目前的每日感染人数可能已经超过了一百万，每日死亡人数超过了五千。该公司说，它研究了中国各省的数据，发现首都北京和南方的广东两地的感染病例增加的速度比其它地区更快。

周四，上海许多地区依然像封城时期那样一片寂静，街道上几乎看不到人，居民们都选择呆在家里，商店因雇员差不都已感染病毒而不得不关门。

另据报道，由于疫情急剧升温，上海120急救市级指挥室在16至20日期间，平均日来电量达1.6万通，较去年同期激增136%，求助者以有基础疾病老人为多，其中不少是失能、失智老人。

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