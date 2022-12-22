世贸裁美国限港货标记为「中国」制造违规  惟美拒改正

美国，中国，世贸，香港

美国两年前要求所有由香港出口往美国的产品的来源地标记必须由「香港」改为「中国」，世界贸易组织争端解决机构专家组裁定，美国有关规定不符合世贸规则。港府对世贸专家组的裁决表示欢迎，认为是充分肯定了中国香港作为单独关税区的地位，促美国尽快取消上述带有歧视和不公的规定；不过，美方强烈反对有关裁决，声言无意取消有关标记的要求，以保安全。

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根据世贸机制，美国若反对报告，可在专家组作出裁决後60天内提出上诉，期间，报告不会获得通过；香港商务及经济发展局局长丘应桦今早会见记者时表示，现时要看美方会否提出上诉，再决定下一步行动。他强调，港美两地的出口贸易额只占74亿港元出口总额的0.1%，美国凡规定对香港影响极微，但事涉香港作为独立关税区的原则，亦对制造业界带来不必要的忧虑，并令顾客感到困惑，港府会据理力争。

世贸专家组周三发表长达96页的裁决报告，指美方以保护国家的「重大安全利益」为由，申请对香港货品采取特别措施，但尽管美港关系日益紧张，却并未达到启动特别对待所须的「国际关系中的紧急状况」，故此美国要求香港在其进口货品的产地来源标示为「中国制造」，是对香港给予较差待遇，不符《关税与贸易总协定1994》有关原产地标记最惠国待遇的要求，违反世贸义务。

港府欢迎世贸专家组裁决，商经局局长丘应桦今早表示，世贸的报告清楚反驳美方错误和毫无理据的观点，反映美方无视国际贸易规则，企图单方面实施带有歧视性及不公的规定，无理打压香港产品和企业，将经贸问题政治化。他已去信美国贸易代表戴琪，敦促美方尊重专家组裁决及建议，立即撤回规定；亦已要求港府驻华盛顿经贸办事处与美国当局跟进。

然而，美国贸易代表发言人贺治(Adam Hodge音译)发表声明，称美方强烈反对世贸裁决，形容小组的演绎和结论「有缺陷」，表明无意撤回有关规定。

他指出，美方的行动是回应中国侵蚀香港自治及港人的民主与人权，并威胁美国的国家安全利益，美方不会将基本安全问题的判断或决策权交给世贸，亦不会就此向世贸让步。他又说，专家报告进一步凸显世贸需要根本上的改革。

在香港，香港工业总会和香港中华厂商联合会均欢迎世贸专家裁决，当中，厂商会会长史立德认为，裁决是还香港一个公道，对港货有正面作用；该会永远名誉会长吴宏斌亦表示，「香港制造」本身已是一个品牌，甚受外地欢迎，只是美国在中美贸易问题上把香港变成棋子。他又说，香港出口美国的贷品虽然不多，但事实不应混淆，否则是不合理。

厂商会表示，目前香港出口的，主要是药物丶钟表丶食品丶调味品等香港制造的产品。

香港是中国特别行政区，但可按《基本法》规定，以单独关税地区「中国香港」名义参与世贸等国际组织，不过，美国特朗普政府在北京於2020年中为香港订定《港区国安法》後，指香港不再有足够自治去获得有别於中国的待遇，於同年11月10日起，要求所有由香港出口往美国的产品的来源地标记不能再标示为「香港」，必须标示为「中国」。港府向世贸提出反对，世贸争端解决机构於去年2月同意就此成立专家组审理。

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