官方内部通报：中国20天近2.5亿人染疫

中国-新冠病毒

2022年12月20日，北京，由于冠状病毒病持续爆发，在一个体育区临时设立的发烧诊所布满了病床。

中央社报道，一份网传中国国家卫健委周三的会议纪要显示，根据估算，中国20日单日新增感染人数直逼3700万人；12月1日至20日累计感染已达2.48亿人，占总人口的17.56%。

广告 继续浏览后续

根据纪要，中国国家卫健委主任马晓伟表示，随著全国防疫措施进一步调整，加上春运和春节期间人群大规模流动，可预见更多地方疫情将快速上升，城市和农村的感染率将同时成长。而农村医疗资源底子薄，有慢性病的老年人多，一旦感染快速蔓延，局面将更为严峻。

会议纪要显示，中国31个省级行政区中，北京、四川疫情分居第1、2名，累计感染率均已超过50%；介于20%至50%者依序为天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肃和河北。

根据纪要，上述数字来自中国国家卫生健康委员会21日下午4时组织召开的“关于加强新冠肺炎患者医疗救治工作的电视电话会议”，由国家卫健委副主任李斌主持，并由辖下的国家疾控局通报。

纪要提到，目前中国各地区的疫情流行存在较大差异，疫情高发地区存在“空间聚集性”的特点。其中，京津冀、成渝、两湖、华中的疫情发展相对较快；长三角、珠三角、西北和东北地区的疫情流行进展相对迟缓。

纪要指出，京津冀地区疫情目前处于“高位流行”阶段，但北京已度过疫情高峰期，近日疫情呈“稳步下降”态势，但每天仍有较大数量的新增感染者，且目前已进入危重症、重症高峰期，医疗救治服务正面临较大压力。

纪要提到，12月1日以来，中国19个省区累计报告1100例感染者基因组，有效序列共发现12种Omicron变异株，主要流行的病毒株是BA.5.2、BF.7和BM.7。其中，北京、黑龙江、贵州和新疆的BF.7比重高，其他省区都是BA.5.2比重高。目前尚未发现传播力、致病力和免疫逃逸具有明显变化的新变异株。

会议分析，近日全国疫情整体处于快速发展阶段，单日新增感染速度不断加快。12月份以来，人群累计感染率已超过17%。预计12月下旬全国多个省区将陆续进入疫情流行高峰期。且目前疫情上升迅速的省区，正在或即将呈现“由省会城市向中小城市和农村地区辐射”的态势。而在疫情流行高峰后1周左右，将出现重症和非重症高峰。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅