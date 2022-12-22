对抗日本新安保文件 中国航母打击群在日本附近军演

中国，日本，国防，军演

以中国航母“辽宁号”为中心的航母打击群，自本月16日起一直在冲绳县以南的西太平洋海域活动，正在以攻击日本西南群岛为虚拟目标进行军演。 据说，此次训练是针对日本内阁16日决定的《国家安全保障战略》等三份安保文件，由习近平主席下达命令而实施的，此外，中国海军与俄罗斯海军21日起在中国东部浙江省外海举行“海上联合2022”定期军演。

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航母打击群的冬季演习，通常根据年度计划在12月左右进行，鉴于日本内阁12月16日决定了新的安保三文件，据说习近平命令：在12月16的同一天，实施“辽宁号”航母打击群冬季远洋训练，演习期间，还将进行模拟训用战略轰炸机从东西两面夹击台湾的训练。

据日本防卫省消息，“辽宁号”等航母打击群于16日通过冲绳本岛与宫古岛之间，进入太平洋，经证实，其航向为东北偏东450公里，截至20日的4天时间里，在冲绳县东南方的太平洋上航行的中国海军航母上，战机等飞机起降约130次，约有60架战斗机和约70架直升机起降， 舰载机5至10分钟即可抵达日本西南群岛。

“辽宁号”部署在距离中国较远的日本周边海域，绕日本航行，反复进行起降训练。

海上自卫队的护卫舰“雾雨”负责监视，航空自卫队的战机对舰载机的起飞紧急升空对应，据说中国战机没有侵犯日本领空。

目前中国采取“积极防御”的军事战略，但美国国防部指出，“积极防御可能伴随对准备进攻的敌人的先发制人打击”。

三份新安保文件明确表示拥有反击能力，而习政权对日本将在西南群岛部署大量导弹持警戒态度，因此采取了对抗日本的对华安保新战略的措施。

此外，中国海军与俄罗斯海军21日起在中国东部浙江省外海举行“海上联合2022”定期联合军演。俄罗斯国防部19日宣布，将于本月21日至27日在东海与中国海军进行联合演习。 联合进行导弹发射和火炮训练。 参加演习的俄罗斯太平洋舰队舰艇正从远东符拉迪沃斯托克基地驶往演习地点。

俄罗斯导弹巡洋舰和护卫舰将参加演习，中国参加演习的将包括驱逐舰、巡逻艇和柴油动力潜艇。

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