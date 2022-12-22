武汉悲剧是否会重演？世卫组织严重关切

中国-新冠病毒

中国新一波的疫情正在导致数亿人感染，社交网络不断传递着亲友不幸死于新冠感染的消息，多家国际媒体的记者观察到，中国一些城市的殡仪馆运尸车排长队，中国官方报告的死亡数字却等于零。中国大小城市的医院再次发生了如同三年前武汉疫情爆发时发生的情形，人满为患，求医无门，找退烧药找不到。世卫组织“严重关切”。

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当局也承认，突然松绑后疫情的规模“无法估量”，这让人们担心在上年纪的人群中，特别是体弱人群中，死亡率会出现暴增。在这一背景下，世界卫生组织总干事谭德塞周三对中国疫情爆炸性增长的情形表示“严重关切”，世卫呼吁中国当局对年老体弱人群加速接种，世卫还要求中国提供有关疫情的详细信息。谭德塞说："为了进行全面的风险评估"，世卫组织需要获得 "有关疾病严重程度、住院情况和重症监护室需求的更详细的信息”。

现在发生的这一幕同2020年年初武汉发生的一幕极其相似，世界卫生组织当时知情后立即向中国当局要求提供有关疫情的详细信息，但是，真实的信息一直无法得到，直到武汉疫情无法隐瞒，当局被迫承认发生“人传人”之后，还拒绝与世卫组织合作调查疫情的规模，疫情的起源，直到一年多之后，曾被视为最初爆发武汉疫情的华南市场已不存在任何可信的证据之后，中国才同意世卫组织代表前往中国，事实上，世卫组织并没有在中国得到多少可靠的信息，新冠起源至今是个谜，武汉乃至全中国到底多少人死于疫情至今还是一个谜。

记者在中国外交部周二的新闻发布会就此追问时，发言人毛宁称：“自疫情发生以来，中方始终坚持依法、及时、公开、透明发布疫情信息，并坚持向世界卫生组织通报疫情情况”。

世卫组织为什么要“严重关切”，中国疫情两周来爆炸性增长，网上流传的视频显示，中国的医院混乱一团，有些医院甚至病人和堆积在医院走廊的尸体挤在一起，虽然对此无法验证，法国凡尔赛-圣昆廷大学流行病学和公共卫生教授马哈茂德-祖雷克(Mahmoud Zureik)谨慎地表示，这些图像的真实性 "并非不可能，但出现在中国的某些局部地区"。他补充说，"中国政府对疫情的实际情况通报很少，丝毫无助于我们去了解真相"。

中国国家卫建委主任马晓伟也承认，“疫情快速增长，难以避免会出现死亡病例，我要强调的是，死亡病例在所难免”，面对疫情海啸，毫无准备好医疗措施，没有准备好有效疫苗，三年来花了无数钱去封锁，却不愿意进口全球公认有效疫苗的政府似乎显得无可奈何。

根据中央社援引的一封中国政府内部会议纪要，中国12月1日至20日累计感染已达2.48亿人，占总人口的17.56%。有网友指出，即使以中国新冠人数感染上亿来计算，官方通报死亡8人，死亡率是0.000008%，数字听起来很漂亮，但是漂亮的过头了!

世卫组织周三再次强调接种疫苗的重要性，但是国产疫苗的低效是一个很大的问题，世卫组织卫生紧急状态管理部负责人瑞安表示，"虽然我们没有参与其中，但我们相信中国当局和至少一个信使疫苗制造商之间正在讨论授权他们的疫苗并在中国生产，"瑞恩博士说，他一直鼓励这些讨论。美国公司莫德纳和辉瑞公司生产的信使疫苗在降低该疾病的严重程度方面有明显的效果。

瑞安周三再次呼吁中国分享有关新冠病毒来源的信息，"我们继续对此抱有希望，中国将分享数据并进行我们已经要求并继续要求的研究。他说："正如我以前多次说过的那样，关于这种大流行病起源的所有假说都还在讨论中“。

自该大流行病开始以来，寻求揭开该病毒起源之谜的专家们之间的辩论一直在激烈进行。不少科学家研究得出的结论是，这种病毒很可能来自于动物。但也受到了一些人的质疑，他们认为病毒是从武汉的一个实验室泄露的。

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