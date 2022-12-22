白宫：朝鲜已向俄罗斯准军事组织瓦格纳提供军事装备

俄罗斯侵乌战争

白宫发言人周四表示，朝鲜 上个月 向俄罗斯准军事组织瓦格纳集团运送了一批武器，并可能计划运送更多的武器，他警告说俄罗斯准军事组织的实力正在增长。

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美国国家安全委员会发言人约翰.柯比说，瓦格纳正成为可与俄罗斯正规军 "抗衡 "的力量，他表示，美国将对该准军事组织实施更多的制裁。

这家俄罗斯雇佣军组织正在成为一个可怕的破坏力量，白宫周四对这一准军事团体的崛起发出强烈警告， 白宫发言人约翰.柯比说表示，朝鲜向瓦格纳公司进行了初步交付，瓦格纳公司支付了设备费用。他补充说，"上个月，朝鲜向瓦格纳交付了炮弹和导弹。他告诉记者，美国认为平壤正在 "考虑提供更多的设备"。

这位发言人还估计，瓦格纳目前在乌克兰部署了5万名部队，包括1万名雇佣兵和4万名从俄罗斯监狱招募的人员。

约翰.柯比说，华盛顿已经对这个存在于世界几个冲突地区的雇佣军组织采取了制裁措施，将在 未来几周 采取更多措施。

发言人说："我们很清楚，瓦格纳正在成为与俄罗斯正规军和俄罗斯其他部委相抗衡的力量，"他说，该组织的领导人普里戈津在克里姆林宫的影响力正在增加。

约翰.柯比还表示， "几个月来，俄罗斯军队一直依赖瓦格纳在顿巴斯的某些地区领导战斗，在某些情况下，俄罗斯军官事实上要服从瓦格纳的命令”。但他说瓦格纳的部队 "装备和训练都很差”，在战场上 "伤亡惨重"。

约翰.柯比说，"不顾人命 "的普里戈津正在 "将俄罗斯人送入战斗激烈的前线城镇巴赫穆特屠杀"。

"他似乎更关心他在克里姆林宫的影响力，而不是他招募到的在乌克兰作战的人。他说："他所关心的是能够讨好俄罗斯总统普京”。

另据报道，以色列对外情报部门摩萨德负责人周四晚间表示，伊朗正在寻求 "深化和扩大 "向俄罗斯运送先进武器，目前俄罗斯正在乌克兰进行战争。

10月下旬，以色列总统艾萨克-赫尔佐格说，他与美国分享了信息，根据以色列情报部门，在乌克兰战争中使用了伊朗的无人机。

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