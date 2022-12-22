美国补充石油储备和中国急转开发引起国际油价回升

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国际原油价格今天周四12月22日出现回升趋势，纽约商品交易所中质油上涨1.95% 达到每桶78.82美元。分析指出这得益于美国补充石油储备和中国急转开发。

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国际原油价格今天周四12月22日出现回升趋势，纽约商品交易所西得克萨斯中级（WTI）原油2月交货价格上涨1.95%，达到每桶79.82美元。

伦敦北海布伦特原油2月交易价格上升1.9%，为每桶83.76美元。

分析指出美国原油库存降幅超过预期，就是在上周，美国商业用油储存量减少590万桶，同时美国能源信息署记录下对汽油需求的上升，就是对原油需求不减，引发国际油价回升，涨至12月初以来最高水平。

另外中国近期应对新冠疫情出现大转弯，采取急转开放措施，引发中国恢复正常经济生产的希望，刺激国际油价上升。

分析指出周三中国官方没有因新冠疫情直接死亡人数记录，周二北京公布只新增5例死亡病例，目前的情况是，奥密克戎变异毒株引发的疫情冲击中国多个大城市，而中国官方只有几例的新增病死人数引发国际社会的猜疑，认为中国官方疫情死亡数字不太可能反映正在经历的实际疫情。不过中国的突然开放让国际投资者看到中国市场对原油需要或将上升，特别是中国是全球最大原油进口国。

丹麦能源机构分析指出目前国际原油市场的积极情绪超过了对经济或将出现衰退的担忧，因此引发国际油价回升。

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