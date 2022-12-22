首批德国BioNTech疫苗运往中国

中国-新冠病毒

据德国电视一台报道，德国BioNtech公司研制的疫苗正在前往中国的道路上。住在中国的德国人很快就能接种该新冠疫苗。德国政府已经向中国发送了第一批疫苗。

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BioNtech疫苗又叫辉瑞疫苗，在欧洲得到广泛使用。但该疫苗在中国尚没有得到普遍使用许可。

德国政府发言人赫伯斯特莱特表示，德国政府已将第一批辉瑞新冠疫苗运往中国。目前只允许居住在中国的大约2万名德国人接种该疫苗。中国已经在一份外交普通照会中同意了这一点。作为回报，在德国的中国人可以接种中国Sinovac疫苗。该疫苗在德国也没有得到普遍使用许可。

据德国政府消息，第一批辉瑞疫苗周四应抵达中国。辉瑞疫苗将是第一个在中国使用的非中国制造新冠疫苗。虽然国外的mRNA疫苗在中国没有得到正式使用许可，但德国政府正在努力，争取在下一步让生活在中国的其他外国人也可接种辉瑞疫苗。

11月初，德国总理朔尔茨访问北京时，得到中国政府的承诺，允许生活在中国的德国人获得一种mRNA疫苗。

据《明镜》周刊消息，德国总统施泰因迈尔在日前的电话中，向中国国家主席习近平表示，愿向中国提供大量mRNA疫苗，以扶持中国。施泰因迈尔说，德国可以立即向中国提供数以亿计的辉瑞疫苗剂量。

中国12月初突然放弃清零政策后，新冠感染数据急剧飙升。专家对此感到担忧，因为中国老年人接种疫苗率相对较低。

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