中国制裁余茂春等二人  报复美国制裁两名「严重侵犯人权」西藏官员

中国，美国，西藏

中国外交部(今(23日)早宣布，对美国国务卿办公室前中国政策首席顾问余茂春和美国国会及行政当局中国委员会(CECC)副主任陶德斯坦恩(Todd Stein)实施制裁，以报复美方借西藏人权为由而制裁两名中国官员。

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这分名为《关于对余茂春丶托德·斯坦恩采取反制裁措施的决定》，由中国外交部长王毅签署，即日生效。具体制裁行动包括冻结二人在中国境内的财产；禁止与境内的组织丶个人与其进行交易活动；以及对其本人及直系亲属不予签发签证丶不准入境。

美国财政部在国际人权日前夕宣布，对中国丶俄罗斯丶伊朗丶缅甸等九个国家的四十多个侵犯人权的实体和个人实施制裁，当中包括两名被指在西藏「严重侵犯人权」的中国官员，他们分别是2016年至2021年担任西藏党委书记的吴英杰和自2018年起出任西藏公安厅厅长的张洪波，二人被指控实施酷刑丶杀害囚犯并强迫节育。他们在美国的所有资产均被冻结。

公开资料显示，余茂春是美国华裔学者丶历史家，曾担任《华盛顿时报》专栏作家丶是中国留美学生中进入美国国务院对华政策核心圈的第一人。他对美国特朗普政府以还的对华强硬政策提出不少参考意见，现为哈德逊研究所高级研究员及胡佛研究所客座研究员。至於陶德斯坦恩，则是在去年3月加入CECC，而CECC是美国国会旗下的独立委员会，职能是监察中国法治发展和人权，其中包括检讨香港「一国两制」的实践，并就此每年向美国总统和国会提交年报。

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