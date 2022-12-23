习近平这样说不矛盾吗？

中国政治

习近平近日亲自撰文说："任何人都没有特权超越宪法，一切违宪行为都必须追究"。但是他的说法让一些观察人士生疑。

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不久前，习近平在江泽民追悼大会上赞扬过江到点下车的高风亮节，法国汉学家白夏怀疑习是不是在党内遭遇了抵制力量，像毛当年一样遭遇了七千人大会？

总之，习近平为什么要这样说，令人费解，

习近平12月19日文章强调任何人都不能超越宪法，更早些时候赞扬江泽民到点下车，习近平很认真地讲这些话的时候，有人觉得，感觉上习并未意识到自己被包括在内。

因为他强调的这些内容对他并不十分有利。他说任何人都没有特权超越宪法，表面上看是对的。但这里面的一个问题是，宪法不可以超越，但宪法可以修改。2018年习近平突然发动修宪，废除国家主席任期制，为其长期执政铺平了道路，这个修宪后的宪法是合乎习近平长期执政愿望的一部宪法。

习近平之所以二十大开辟第三任，而且可能还会有第四任，第五任，都和那次修宪有重大关系。那次修宪，等于把中共八十年代以降唯一的一项重大的政治改革成就---废除领袖终身制踩在了脚下。

习现在讲这部为他终身制铺路的宪法，要求人人必须遵守，让人感觉，拿着手电筒照人不照己，多少有点威胁所有不满人士的意味。

习近平讲所有人应遵守宪法，可是他把宪法当儿戏，想改就改，随心所欲，宪法对他而言不过是一纸空文。

在一人独裁体制下，一人的意志就是全党的意志，习近平为自己量身裁衣，为长期执政而修宪，因此自由亚洲援引学者评论说，习近平表面强调依宪治国，实质是在“绑架宪法”，是为了维护中共统治和他本人的独裁极权。

习近平在江泽民逝世大会上所做的发言同这篇文章，同修宪、废除任期制等等都有某种逻辑的联系，他特别地赞扬江泽民的高风亮节，赞扬他关键时刻为了党的事业退让，一些观察人士听到这段话很惊讶。他自己为什么不在贵党规定的两届任期届满的时候退让呢，其实也算不上是退让，只是执行本党的一条规则而已？

在隆重悼念江泽民这么重要的讲话里说出这样的话，只有习近平说得出口，别的常委或者党内高官敢说么，不被认为是高级黑，就会有做“两面人”的嫌疑。

有观察人士说，习近平就是这样，他不避嫌，明明对自己不利，甚至具有浓厚的嘲讽意味，他还谈得很认真，那段话不是在拿江泽民照自己吗，江泽民到点下车，他不下车，江泽民到点下车是为了党和人民的事业，那么，他到点不下也是为了党的事业吗？

一位网友以为找到了谜底，习近平访问意大利的时候说过一句话，我将无我，服务人民，这句话当时让很多人很纳闷。

习近平心目中，可能修宪废除任期制也好，到点下车也好，这都不是针对他的，因为他是无我的，因此他是至高无上的，这个无我，大约就是朕即天下的意思。

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