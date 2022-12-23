发烧药供不应求 中国当局征用药企

中国/征用药企

中国阳性病例呈爆炸性增长，发烧药和测试盒供不应求，当局下令征用医药企业。许多人只能自求多福。法新社在上海看到一个急诊科的走廊里挤满患者，在担架上靠呼吸机维持生命。

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法新社12月23报道说，面对前所未有的冠状病毒（Covid-19）感染浪潮，数以百万计的中国人正在努力获得基本药物来治疗自己。

由于药物和测试工具短缺，至少有十几家制药公司被当局要求"保证"关键药物的供应。法新社说，这是一种委婉的征用方式。

厦门抗原测试制造商Wiz Biotech在其官方账户上公布了地方当局对该企业生产的"征用"。该企业一名代表向法新社证实了这一措施。

在北京，根据市政府的一份说明，当局已向六个“测试包”制造商派出工作人员，帮助他们"增加生产"。

突然放开 没有准备

该报道说，自2020年以来，北京一直实施严格的"清零"措施，保护那些风险最大和疫苗接种率低的人。近三年来，很少有中国人知道他们周围有人感染了冠状病毒。

但在“清零”政策引发公众日益愤怒并对经济造成巨大负面影响之际，中国政府在12月初，在没有预先通知大家留出准备时间的情况下，突然结束了大部分防疫限制。

从那时起，中国阳性病例呈爆炸性增长，发烧药和测试盒供不应求，许多中国人只能自求多福。

法新社周四12月22日在中国各地联系的十几家药店都说发烧药短缺。

宁夏银川一家药店不愿透露姓名的雇员在电话中说，"我们已经有一两个星期没货了”[......]，“还剩下一些止痛药，但很少”。然后他表示有客户在等着，不能继续通话了。

吉林省一家药店的雇员告诉法新社：“我刚收到30瓶新的（扑热息痛），但（已经）卖到只剩13瓶了”，一位女雇员说，“每人只能买一瓶”。

混乱

译名叫周志成的中国物流与采购联合会会长承认，当局的这些征用决定使"确保生产成为可能，但在医院和药店，物流仍然远远不够流畅[...]"。

他告诉法新社，由于"过度购买"和"两次订购"，"情况有点混乱"。

32岁音译名叫燕燕的成都人说，"我全家都病了，我买不到发烧药"。

该报道说，随着冠状病毒感染病例在中国成倍增加，主要城市的医院已经被老年患者填满。

在上海，法新社周四看到一个急诊科走廊挤满病人，都躺在担架上靠呼吸机维持生命。

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