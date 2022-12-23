字节跳动承认使用抖音TikTok数据追踪记者

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中国科技公司字节跳动（ByteDance）的员工周五承认，他们“不当”使用了抖音（TikTok）平台的数据来追踪记者，以确定向媒体泄露信息的来源。

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抖音的母公司字节跳动周五12月23日告诉法新社，有几名员工接触了两名报道过该公司的记者的数据。

据法新社看到字节跳动公司总顾问埃里克-安德森（Erich Andersen）的一封电子邮件显示，字节跳动希望找出一些员工与一名《金融时报》记者和一名前BuzzFeed记者之间的联系。

因为这两名记者曾通过他们秘密获得的信息，报道了与字节跳动公司有关的案件。

安德森说，被确认曾与这两名记者接触过的员工现已不再为字节跳动工作。但他没有进一步说明此案涉及的员工总数。

在给法新社的一份声明中，字节跳动公司谴责了"严重违反公司行为准则的不幸之举"。

埃里克-安德森提交的一份内部报告显示，相关记者的IP地址被获取，以确定他们是否与涉嫌泄露机密信息的字节跳动雇员处于同一地点。

法新社说，这些信息破坏了抖音（TikTok）努力向客户和一些政府展示的形象：他们是一个保护用户数据和尊重国家安全的平台。

抖音的批评者担心，抖音的数据可被该平台的母公司字节跳动集团获取，而字节跳动集团从理论上讲，应受到中国共产党的控制。

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