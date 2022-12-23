李克强促香港「更加充分」发挥优势保国际地位 肯定港府但中国官媒全没报道

中国，香港，

香港行政长官李家超上任後首次到北京述职，预料今(23日)天会获其国家主席习近平接见，而在中国经济和互联网科技备受西方打压之际接见香港特首的总理李克强，敦促香港在融入中国发展大局中「更加充分」地发挥作用，除巩固香港三大国际地位之外，更须打造国际科技中心。

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李克强昨(22日)午在中南海紫光阁接见上任半年的香港特首，听取工作汇报，但没有像往常般在同日获习近平接见，而更打破传统的是，中央电视台的即日新闻联播和新华社均没有报道是次接见。

中国事务评论员林和立向本台表示，特首述职不获中央官媒报道应与香港地位无关，因为目前北京正欲讨好西方以争取订单，对香港政策有些微调整，不会在这时矮化香港或令香港地位进一步下降。他认为，中宣部的做法是不想李克强「太出风头」，因习近平备受疫情问题困扰，威严受挫，不想其他人，尤其是「非习派」人士抢到太多光芒，但下任总理大热人选李强尚未上任，故只能让李克强攒取「最后的闪光灯」。至於李丶习分日接见特首，一般建制派的估计是疫情关系。

在接见李家超的开场白中，李克强表示，李上任半年来，带领港府积极回应社会的关切，着力恢复香港经济活力，并研究解决深层次的经济社会问题，中央政府充分肯定李及其政府的工作。他重申，中央政府会一贯坚守「一国两制」，落实爱国者治港。

李克强又说，中港命运密切相连，期望港府团结带领港人，「按照(中国)国家所需，在融入国家发展大局的过程当中，更加充分的发挥香港特区的独特优势，尤其是要继续巩固和提升香港作为国际金融丶贸易丶航运中心的地位；你们(指香港)要继续打造国际科技中心，……扩大你们高水平开放力度。」

与前任特首林郑月娥首次述职相比，李对港府的表现，用词相差不大，只是敦促港府未来的工作更偏向保持香港的国际地位，并加上打造国际科技中心，相信是应对北京在港落实《港区国安法》後的国际地位有所动摇，而中国仍需香港这个让她「走出去」的窗口和发展经济所致。

李家超回应时感谢李克强对香港的关心和支持，声言自己与团队以做实事为原则，以结果为目标，发展经济，改善民生。李家超发言时和与李克强握手合照时，均有除下口罩。

出席接见的，还包括身兼中央港澳工作领导小组组长的副总理韩正丶港澳办主任夏宝龙以及中央驻港联络办公室主任骆惠宁。

接着，李克强总理亦接见了到北京述职的澳门特首贺一诚，李称赞贺一诚带领澳门政府果断采取措施，「稳经济丶保就业丶惠民生」，让澳门稳定发展，未来要予以继续。他希望贺一诚班子带领澳门市民克服困难，拥护国家战略，在横琴深合区方面要积极作为，发展经济，改善民生，保持澳门长期繁荣稳定。

贺一诚回应说，澳门政府在过去一年，认真落实国家发展战略，推进各项建设，并统筹疫情防控。

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