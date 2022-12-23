澳门取消「红码」核检  境外人士踏足即可自由行

中国，澳门，新冠防疫

澳门著名景点大三巴,在该地大幅放宽防疫措施后可望重拾昔日游人如鲗的局面

紧贴中国严谨防疫措施的澳门，率先大幅度放宽入境防疫安排，由今(23日)天起，取消发放「红码」健康码及核酸检测，仅须快测五天，意味旅客入境後即可自由活动；不过，经澳门前往中国内地则仍须等候九天。

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澳门的新型冠状病毒感染应变协调中心昨晚公布，因应疫情和防控政策的调整，自今日凌晨零时起，调整由香港丶台湾及外国入境澳门人士的防疫措施，一是取消入境後的落地和入境翌日起计第三天的核酸检测，至於入境者登机丶登船或登车赴澳时，须持有72小时内核酸检测报告的规定，则维持不变。

二是取消入境即为澳门健康码「红码」的安排，变为入境後即为「黄码」，即当事人只须自我健康管理，在入境翌日起计连续五天进行快速测试，最後均为阴性结果後，便会转为「绿码」，快测也不用再做。若结果为阳性，则须采取感染者居家隔离措施。

有关入境後可在任何时候离开澳门前往香港丶台湾和外国，但直至入境翌日起计第九天凌晨零时前不能经澳门前往中国内地的措施维持不变。

另一方面，来往香港和澳门的直通巴士「港澳快綫」明天起恢复营运。

澳门疫情在两岸四地中是最轻的，根据官方数据，澳门前（21）日新增64名确诊患者入住隔离治疗设施，另有一人离世，令澳门的确诊人数累积增至1774人，死亡人数累计11人。

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