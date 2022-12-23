西方给俄罗斯出口石油设上限 莫斯科或将降低产量

西方/俄罗斯

G7集团，欧盟和澳大利亚设定俄罗斯原油价格上限从12月5日生效后，莫斯科于12月23日回应在2023年初将减少石油产量。

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俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克于12月23日表示，俄罗斯或将在 2023 年的年初将其石油产量减少 5% 至 7%，其减产幅度可能在每天50万至70万桶之间，同时通过停止向支持这些限制的国家销售石油，来回应对俄罗斯原油和石油产品设定价格上限的决定。

此举导致国际原油价格上涨，在二月份交货的布伦特原油价格上涨1.41%为每桶81.12美元，显示市场的担忧。

此前在12月初欧盟、G7 集团和澳大利亚为俄罗斯石油设定价格上限，旨在支持全球能源市场稳定，同时加大对莫斯科制裁力度，石油上限为每桶 60 美元，该价格定于12 月 5 日或不久后生效。

另外，欧盟还禁止通过海运进口俄罗斯原油，美国、加拿大、日本和英国承诺采取类似行动，不过中国和印度不参加。

对此俄罗斯总统普京表示采取行动，回应对俄罗斯原油价格设上限。

中国是世界上第二大原油进口国，随着其结束新冠疫情封控措施，预期未来经济复苏会增加对原油需求量，也刺激国际原油价格上升，而且中国是俄罗斯石油的最大买家。

不过美国经历罕见冬季风暴袭击让数千个飞机航班被取消，目前对进口原油的需求量下降。

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