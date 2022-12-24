中国宣传机构试图提出“自洽”叙述 死亡新算法有用

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中国官媒正在挣扎，审查人员正在加班加点，因为在突然放弃"清零"政策后，当局试图提出一个自洽的叙述。而采用新算法大幅压低死亡病例数字被认为有助于当局"最终会找到一个办法，把一切都说成是胜利"。

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法新社报道说，多年来，中国的宣传机器一直吹嘘北京的健康战略证明了共产党的威权统治的优越性和强大的习近平主席的智慧。

但是现在，中国的宣传机器必须把本月早些时候突然决定终止清零的行为，当作一项胜利来介绍，尽管感染者的数量正在飙升。

大转弯是在十几个城市成千上万抗议者走上街头愤怒示威之后决定的，也是为了提振因"清零"而窒息的经济。

香港中文大学传播学教授方克诚告诉法新社："国家媒体没有找到一个伟大的说辞来完全证明这一突然而激进变化的合理性"。“他们被弄得措手不及”。

这位教授观察说，这些不能自洽的信息表明宣传机构可能没有得到党的充分指导。

"积极战斗"对抗病毒

一些媒体的报道令人感到情况并不乐观：官媒新华社和央视在本周发布信息敦促人们"理性地"使用抗新冠药物，并强调政府努力确保供应。对于越来越多的感染病例，沉默似乎是今天的主旋律。

法新社说，周五，一家党办报纸援引一位地方官员的话说，估计东部城市青岛每天有50万个新病例。但在星期六，这个数字已从文章中消失了。

中国国家主席习近平尚未公开解释他的标志性的抗击大流行政策为什么突然逆转。

死于"重感冒"

在中国的社交网络上，审查工作正在进行中。根据法新社记者的观察，在微博平台，几条提及与新冠有关的死亡病例信息似乎在周五下午都被审查屏蔽了。特别是，几张显然是在火葬场拍摄的照片，还有一条称自己两岁女孩死于新冠的母亲的信息都被删掉了。

根据监测审查制度的GreatFire.org网站，有关药品短缺和价格垄断的信息也被删除。

此外，中国网民也对当局对病例采用新算法发表了愤怒的评论。

一家亲政府媒体宣布2008年北京奥运会吉祥物的设计者吴冠英因"重感冒"去世，享年67岁，引发了许多评论：有人将这一措辞与朝鲜官方讲话相提并论，另一人则问道：“现在说+新冠病毒+是违法的吗？”

其他批评留言周五下午仍在网上：

一个人问道："他们真的认为他们可以通过控制来根除病毒吗？"。

另一个人问："三年了，他们从来没有为（病毒）无法控制的那一天制定过应急计划吗？"

新算法的用处

香港大学的专家方先生说，中国官员"最终会找到一个办法，把一切都说成是胜利"，而统计病例的新算法可能对他们的胜利有帮助。

现在，只有直接死于冠状病毒（Covid-19）相关的呼吸衰竭的人才可以被统计为死亡病例。

于是，截至星期六（12月24日），中国官方没有记录到死于冠状病毒的新病例。一个与新方法有关的微博标签被审查。

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