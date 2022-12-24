乱了：青岛单日新增50万人感染 山东报告只有31例

中国/疫情

山东省青岛市的一名官员在一篇迅速被审查的文章中报告说，青岛市单日新增感染新冠病例约50万。而山东省官方公布的新增记录只有31例。中国卫生部周六报告全国单日新增也只有4103例。

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据法新社12月24日发自北京的报道，中国青岛一家共产党经营的媒体12月23日周五援引一名该市卫生官员说，青岛市单日记录的新病例"在49万至53万之间"。

拥有千万人口的青岛市的官员Bo Tao（音译鲍涛）表示，青岛"正处于接近高峰前的快速传播期"，“感染率预计在本周末将再上升10%”。

这篇文章被其他几家新闻机构分享后，今天周六上午被审查修改，删除了这些数字。

山东新增31例

中国卫生部今天周六报告全国新感染病例只有4103例，没有新的死亡病例。而青岛所在的山东省，官方只记录了31个新病例。

法新社说，中国政府对该国的媒体进行了严格控制，有大量的网络审查员负责删除被认为是政治敏感的内容。

政府大多数出版物都淡化了感染浪潮的严重性，而是将当局放弃"清零"政策描述为一种合理的、可控的措施。

虽然一些媒体报道了药品短缺和医院紧张的情况，但对实际病例的估计仍然很少。

据江西省政府周五在社交媒体上发信息说，其80%的人口--或约3600万人--将在明年3月前受到感染。并说，在过去两周里，该省主要卫生机构收治了18000多名新冠患者，其中包括近500名重症患者，但没有死亡报告。

前所未有

中国南部制造中心东莞市周五说，对疫情的建模表明该市每天有30万的新感染者，而且增长速度正在加快。

拥有1050万人口的东莞市卫生办说 "许多医疗设施和工作人员面临前所未有的严重的困难和巨大的压力"。 该办还发布了一段视频，显示挂点滴的病人在诊所外排队，或一名连续几天工作到深夜的医生趴在桌子上睡觉。

在海南，该省一位卫生官员周五说，海南将"很快"达到感染的高峰。

据中共党媒《人民日报》报道，在上海，因"发烧"而接受治疗的病有超过4万。

重庆是一个受到爆炸性病例打击的中部大城市，其当局发起了一场使用可吸入疫苗的运动。

法新社记者在这个拥有3200万人口的城市看到：医院里挤满了感染冠状病毒的患者，其中大部分是老年人，还在一些火葬场内看到数十具尸体被丢在那里。

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