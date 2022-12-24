台湾不让台商经由小三通中转两岸互批

中国/台湾

台湾行政院22日通过「小三通」复航项目，对象只限金马地区民众和金马地区的大陆配偶，不包含台商中转，引起台商反弹，造成两岸互批。

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中国国台办发言人朱凤莲表示，希望民进党当局以同胞福祉为念，彻底取消自身单方面设定的障碍，透过既有联系管道，恢复「小三通」正常通航。

朱凤莲强调，恢复大陆福建沿海与金门、马祖地区的直接往来，大陆方面没有任何障碍。她指出，春节在即，广大台胞往返两岸需求大增，大陆方面愿采取优化措施，尽最大努力透过各种管道保障两岸同胞往来的需求。

面对国台办的指责，台湾陆委会强调，这次之所以没开放台商经由金马地区中转返台，是因返台的台商，在金门、马祖的港口下船后，要再搭车前往金马两地的机场转机，航班未必能马上衔接，导致逗留、购物、探访亲友；甚至可能因天候不佳，飞往台湾的班机无法起飞，而必须在金马过夜。然金马地区的医疗量能太小，加上大陆确诊人数激增，万一「中转客」在当地确诊，将对金马的防疫造成重大冲击。

陆委会指出，大陆自从放弃动态清零政策后，疫情急速升温，专家预测疫情将在春节前后达到高峰，并且因为病毒株与台湾不同，将有疫情外溢的风险，各国都提高了警觉。因此这次实施的「金马地区民众春节交通项目」，没有开放在大陆地区的台湾民众经由「小三通」中转回台，主要是因为疫情扩散的风险太高。

前总统马英九昨天出席中华民国核能学会会员大会时，被问到如何看待小三通分阶段复航？马英九说，应该更干脆一点，尽快复航，否则对台胞、台商来说，「真的很不方便」。

在大陆各地工作、就读的台商、台眷、台生，总人数在数十万到一百万人之间，三年来因为疫情严峻，加上清零政策和两岸隔离规定，许多台湾人已经两三年没有返台过年，以前的大三通，台商可以从各大城市的五十个航点搭机返台，但两三年来，整个大陆地区只剩北京、上海、厦门、成都四个航点可以直航台湾，加上机票价格暴涨，确实有不少台商、台眷期待利用小三通较便宜的价格返台过年。

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