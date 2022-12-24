日本与中亚五国举行外长会议制衡中俄

日本/中亚

日本外相林芳正12月24日在东京与中亚五国外长举行外长会议，提出了人力资源开发、脱碳技术开发等有利于中亚可持续发展的支援措施，以牵制在中亚具有强大影响力的俄罗斯和中国。 日本首相岸田文雄23日在首相官邸会见了中亚五国外长，以俄罗斯入侵乌克兰为背景，针对目前国际秩序的动摇强调了合作和法治的重要性。

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谈及于24日在东京举行的五国外长会议时，岸田文雄指出：“在国际形势剧变之际，期待就如何保持和加强一个自由和开放的秩序坦率交换意见。”

外相林芳正24日在东京与中亚五国外长举行会议，就应对俄罗斯侵略乌克兰和阿富汗局势交换了意见。六国外长发表了联合声明，以俄罗斯和中国的动向为背景，确认合作维护和加强基于法治的国际秩序的重要性。

中亚五国是前苏联的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦，2022年，日本与中亚五国迎来建交30周年。

日本政府于2004年与5个国家建立了对话框架，这将是第9次此类对话，也是五国外长首次共同访日。

林芳正今年4月曾与中亚五国外长举行视频会谈，但自2019年5月以来，六国外长此前一直没有举行过面对面会谈。

中亚拥有丰富的石油等自然资源，地处连接欧亚及中东的地缘战略要冲，其中乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦都是包括中俄在内的“上海合作组织”的创始成员国，和中俄关系密切。在今10月，联合国大会通过不承认乌克兰四地“入俄公投”的决议时，作为中亚永久中立国的土库曼斯坦斯坦没有参与投票，而其他中亚四国则投弃权票。中亚五国目前仍然与俄罗斯保持着牢固的联系。 对于中国来说，中亚五国是“一带一路”倡议的支援对象国和资源来源国，中国成为中亚五国自然资源的主要出口对象，与中亚五国的经贸联系得以加强。日本旨在加强与五国的合作与中俄竞争。

林芳正在会谈后的联合记者会上说：“由于包括俄罗斯入侵乌克兰等国际形势的急剧变化，中亚国家面临许多挑战”， 并表示支持中亚五国展开富有平衡感的外交。联合声明强调，他们将坚持“尊重联合国宪章和其他国际法及所有国家的独立、主权和领土完整”，坚持“禁止以武力相威胁或使用武力，和平解决争端”的原则。

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