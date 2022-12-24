美国遭遇罕见风暴，大部分地区陷入瘫痪

美国/罕见风暴

圣诞前夕，12月23日，一场极为罕见的大型冬季风暴席卷美国大部分地区，导致近150万美国家庭断电、数千次航班取消、高速公路被迫封闭，并引发致命事故。伴随着风暴的，是破纪录的降温和大规模的降雪，美国民众迎来数十年以来最寒冷的一个圣诞节。

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美国气象局表示：周五遭遇的是“历史性的”严峻风暴，导致大雪和冰冷的阵风，一些地区的温度降至- 48°C，可在瞬间将沸水变成冰滴。恶劣的气候造成交通混乱，正在为圣诞、新年两个佳节做准备的数以百万计的美国民众陷于困境。

纽约州、俄克拉荷马州、肯塔基州、佐治亚州和北卡罗来纳州等多个州已宣布进入紧急状态。在能见度几近“零”的状态下，暴风雪和霜冻影响了美国大部分地区，道路变得异常危险。许多地方政府劝告民众呆在家中，不要外出。肯塔基州州长甚至在有线电视新闻网CNN上告诫民众：家人虽然期盼能在圣诞节与你相会，但他们更希望你能够安然无恙。

这场强度罕见的风暴源自“炸弹气旋”，这是由两个气团之间的强烈冲突引发，一个来自北极的极冷气团，另一个则是来自墨西哥湾的热带气团，由于大气压力在不到24小时内迅速下降，从而加剧了这种冲突。气象局称这种强度的暴风雪是“一代人才会遇到一次”的事件。

根据美国专业网站-飞行跟踪站点（FlightAware ）周五晚间的统计数字，已有5500次航班被迫取消，受影响最严重的机场是西雅图、纽约、底特律、芝加哥和丹佛。美国交通部长则向媒体表示：对“几个最大的航空枢纽”被迫中断表示遗憾。

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