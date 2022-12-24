美国/罕见风暴

美国遭遇罕见风暴，大部分地区陷入瘫痪

发表时间：

Presque 1,5 million de foyers américains privés d'électricité, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées et des accidents parfois mortels : aux États-Unis, l'avant-veille de Noël a été perturbée vendredi 23 décembre par une tempête hivernale d'une rare intensité 美国在圣诞节前夕遭遇罕见风暴
Presque 1,5 million de foyers américains privés d'électricité, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées et des accidents parfois mortels : aux États-Unis, l'avant-veille de Noël a été perturbée vendredi 23 décembre par une tempête hivernale d'une rare intensité 美国在圣诞节前夕遭遇罕见风暴 REUTERS - CARLOS OSORIO
作者： 流芳
4 分钟

圣诞前夕，12月23日，一场极为罕见的大型冬季风暴席卷美国大部分地区，导致近150万美国家庭断电、数千次航班取消、高速公路被迫封闭，并引发致命事故。伴随着风暴的，是破纪录的降温和大规模的降雪，美国民众迎来数十年以来最寒冷的一个圣诞节。

广告

美国气象局表示：周五遭遇的是“历史性的”严峻风暴，导致大雪和冰冷的阵风，一些地区的温度降至- 48°C，可在瞬间将沸水变成冰滴。恶劣的气候造成交通混乱，正在为圣诞、新年两个佳节做准备的数以百万计的美国民众陷于困境。

纽约州、俄克拉荷马州、肯塔基州、佐治亚州和北卡罗来纳州等多个州已宣布进入紧急状态。在能见度几近“零”的状态下，暴风雪和霜冻影响了美国大部分地区，道路变得异常危险。许多地方政府劝告民众呆在家中，不要外出。肯塔基州州长甚至在有线电视新闻网CNN上告诫民众：家人虽然期盼能在圣诞节与你相会，但他们更希望你能够安然无恙。

这场强度罕见的风暴源自“炸弹气旋”，这是由两个气团之间的强烈冲突引发，一个来自北极的极冷气团，另一个则是来自墨西哥湾的热带气团，由于大气压力在不到24小时内迅速下降，从而加剧了这种冲突。气象局称这种强度的暴风雪是“一代人才会遇到一次”的事件。

根据美国专业网站-飞行跟踪站点（FlightAware ）周五晚间的统计数字，已有5500次航班被迫取消，受影响最严重的机场是西雅图、纽约、底特律、芝加哥和丹佛。美国交通部长则向媒体表示：对“几个最大的航空枢纽”被迫中断表示遗憾。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事