中国停止公布新冠数据：殡仪馆忙翻天只有6人死？

中国/疫情

北京爆发冠状病毒疾病（COVID-19）穿着防护服的工人在殡仪馆将一具尸体转移到棺材中2022年12月17日

中国周日25日宣布不再公布其有争议的冠状病毒（Covid）感染和死亡统计数据。这些数据因为和眼下席卷全国的疫情完全不同步而受到严厉批评。

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中国国家卫健委周日12月25日宣布将停止每天公布冠状病毒感染病例和死亡人数。卫健委没有给出任何解释。但是其统计数字已不再反映自12月7日放弃“清零"政策以来中国史无前例的感染潮。

该机构补充说，"中国疾控中心（CDC）将公布有关疫情信息供参考和研究之用"，但没有具体说明疾控中心将公布的数据类型或频率。

卫健委从2020年初开始每天公布与冠状病毒有关的病例和死亡数字，这些数字每天早上见诸媒体。以前通过几乎强制性的核酸（PCR）检测，能比较可靠地监测疫情趋势。而现在感染者在家自我检测，且很少将结果告知当局，因此得不到可靠数字。

网络嘲笑

法新社的说，中国人看到他们大量亲属被感染，甚至死亡，与官方统计数字之间存在明显的差异，他们对这一宣布表示了欢迎和嘲笑。

一位用户在社交网络微博上写道："终于，他们醒过来了，知道他们不能再用低估的数字骗人了"。

另一位说，“该醒了”。

第三位添油加醋说，“这是全国最好最大的制造假数据的统计局”。

另有网民喊道："这里有火葬场的工人吗？你是否工作负担过重？能谈谈吗？"。

只有6个死亡病例

法新社说，另一个让官方统计失去可信性的争议来源就是对新冠死亡的新算法。根据这个算法，只有直接死于冠状病毒（Covid）造成呼吸衰竭的人才算死于该疾病。

于是，自取消清零限制以来，中国只报告了六个死亡病例。

然而，法新社采访的许多火葬场都说，最近有异常多的尸体涌入火化。这种情况在很大程度上被中国媒体所忽视。不过，一些当局已开始谈论这个问题了。

广州推迟葬礼

比如，拥有1900万人口的广州市周六晚发布声明中说，葬礼仪式将推迟到"1月10日之后"。但"如果（家属）决定不组织告别仪式，那么尸体可以像平时一样直接火化。"

该声明的前一个版本提到"近期工作量很大"以证明推迟葬礼措施的合理性。但这一说法后来被删掉了，可能是因为其政治敏感性，当局希望给人一种局势得到控制的印象。

法新社说，许多医院面临大量感染冠状病毒者涌入的压力，发烧和流感药物的短缺正在冲击所有的药店。

一些地方政府倒是开始提出对疫情规模的估计。

浙江感染百万

比如，人口6500万的浙江省的卫生当局周日（12月25日）表示，该省每天感染人数已超100万大关。

在山东青岛，一位市政官员在本周说，拥有1000万人口的城市青岛，每天有50万人被感染。

在首都北京，当局周六说，"有大量的人被感染"，并呼吁"尽一切努力提高治愈率和降低死亡率"。

速打疫苗

在特别脆弱的80岁以上老人中，很大一部分人没有完整的疫苗接种计划，在冠状病毒疫情袭击下，他们首当其冲。

不过，根据中国国家卫健委的数字，最近几周的疫苗接种速度有所加快。在12月8日至23日期间，共注射了2350万剂，而前两周为330万剂，增加了7倍。

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