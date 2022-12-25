中国军方称在靠近台湾水域演习以回击美方“挑衅”

台海两岸

图为台湾军方在一次年度演习中在台北以西80公里（49英里）的宜兰县发射美国制造的爱国者导弹。

中国军方周日在台湾附近进行了军事演习，中国军方称，这是为了回应美国和台北当局的 "挑衅 "和 "勾结"。

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中国东部战区发言人石毅称，中国人民解放军 "在台湾岛周围的海空空间进行了多兵种联合战备巡逻和联合打击演习"。他在一份声明中说："这是对美国和台湾当局之间越来越多的勾结和挑衅行为的坚定回应。

但他没有提及多少军舰和战机参加了演习，他也没有细讲准确的演习地点。不过，解放军公布了一架轰炸机、一艘军舰和一张从飞机驾驶舱鸟瞰台湾山脉的照片，后一张照片是显然为了显示该飞机相对接近台湾海岸。

台湾国防部就此反应说："中国共产党的这种行为再次突出了其使用武力解决争端和破坏地区和平与稳定的心态。台方强调："台美合作有助于印度-太平洋地区的自由、开放、和平与稳定。

中国外交部周六表示 "强烈反对 "美国国防法案《国防授权法》通过，该法案授权美国向台湾提供100亿美元的军事援助和销售武器。

8月，美国众议院议长佩洛西访问台湾后，解放军在台湾周围进行了连续数日的重大军事演习，这是一次前所未有的模拟封锁台湾的武力展示，以报复佩洛西不顾北京当局阻挠坚持访问台湾的行动。

习近平在中共二十大表示，不放弃用武力统一台湾的选项。

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