中国知名人士讣告激增 透露了什么信息？

中国-新冠病毒

2022年12月22日，在河北省的高碑店殡仪馆，亲属们拿着纸质祭品为死去的亲属焚烧。美联社报道，出现在高碑店殡仪馆的尸体来自两小时车程之外的北京，因为北京的仪馆已经挤满了等待火化的尸体。

如果根据中国国务院卫建委的数据，12月7日当局实质废弃清零后，死于新冠的人数仅六人。但是，社交网络纷传的信息显示，从北京到广州，中国许多地方殡仪馆外载尸车排着长队，除此之外，还有一个离奇的现象，知名人士死亡剧增，但死因并未公布。

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到底中国有多少人死于新冠，一直是个谜。中国卫建委有一个冠冕堂皇的理由：病毒导致肺炎及呼吸衰竭死亡才算作感染新冠病毒死亡，因患有基础病而丧生的不算死于新冠，这一计算方法与欧美大相径庭。然而政府的这一说法，越来越多的中国人并不相信，他们举出知名人士死亡剧增的例子来反驳。

一般人死了多数不发讣告，机关单位也不会通过媒体发讣闻悼念，所以难为社会所知，但一些专家，教授，艺术家，有名望的人逝世，都会有讣告，这使得一些网友有机会发现了知名人士死亡突然增加的奇怪现象。

中央社综合中国官媒及香港明报消息说，85岁的前中国国家体委副主任刘吉19日在北京医院病逝；89岁的前江西省政协主席朱治宏20日在江西南昌病故；曾获颁“共和国勋章”的97岁的张富清20日在湖北武汉去世；92岁、91岁的中国工程院院士赵伊君、张国成同于21日在北京离世。而他们的死因均未公布。

在文艺界，19至21日，包括中国电影资料馆前馆长陈景亮、前北京电影制片厂著名摄影师罗德安、知名演员傅祖成、北京服装学院美术学院公共艺术系副教授周涛、导演王景光、著名剧作家杨林等人士，先后都在北京去世。

一些知名人物的亲属去世的消息也披露了出来，经济学家梅新育21日表示，北京清华大学公共管理学院教授胡鞍钢的岳父因染疫引发肺炎去世；前中国电力部副部长齐明的妻子17日去世后，儿子指母亲是在15日染疫，17日病情恶化送医抢救后不治，且当时医院里不到1小时就有3名老人死亡，太平间堆满遗体。

此外，北京长城战略谘询创始人王德禄13日发烧前已经染疫，当晚服用退烧药后入睡，14日却被发现死亡，享年66岁；财新网则报导，北京2名资深媒体人杨良化、周志春也因染疫病故。

有些人正当年也因染疫并发症而去世，年仅40岁的京剧名伶储兰兰日前在北京宣告不治，她的徒弟直指其死因是新冠病毒并发症导致猝死；而年仅37岁的前中超足球选手王若吉，据友人表示也因染疫并发慢性病在沈阳逝世。

另据社交网络，中国歌剧舞剧院一级演员赵青测出阳性后连续发烧几天，24日逝世；北京人民艺术剧院表演艺术家郑榕24日过世，但他们都被排除在染疫死亡之外。

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