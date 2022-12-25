尸体暴增 广州出殡延至明年1月10日后办理

中国-新冠病毒

2022年12月7日，在中国广州的地铁站，工作人员拆除了引导人们扫描健康码的标志，中国政府即日起为严酷的清零政策松绑。

广州市殡葬服务中心可能率先捅破了一个秘密，新一轮新冠疫情爆发以来，中国死亡率急剧升高。

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法新社25日报道，中国官方通报7日至今只有6例新冠死亡，但是法新社询问许多殡仪馆后得到的信息是，等待火化的尸体急剧增加，中国媒体对此三缄其口，然而，一些地方当局开始提及了，拥有1900万居民的南方大都广州宣布，殡葬业务推迟至元月10日后举行。

的确，12月24日，广州市殡葬服务中心发出公告，强调近期业务量过大，出殡服务延至明年1月10日后才接受申请办理。

广州市民政局官方微信公号24日称，广州市殡葬服务中心近期业务量较大，为让市民更加平稳有序地办理亲人身后事，即日起调整业务安排，请办丧群众弘扬“厚养薄葬”、“从简快办新风尚”，并尽量延后办理出殡等相关业务。

公告称，出殡业务原则上延至明年1月10日后再接受申请办理，如决定不举行告别仪式、遗体直接火化的业务可照常办理；报丧和接运业务也正常办理；此前已预约的业务也可照常进行。

网络流传的大量视频以及国际媒体的现场见证，都发现中国北京等多地火葬场严重超负荷，殡仪馆外排着长队，但官方数据被指过分离谱，从12月7日至今，仅仅6人死于新冠病毒。

网友们早注意到中国各大城市殡仪馆的异常情况，一些网友通过微博转载北青社区报22日的报道称，北京通州区殡仪馆“近期需要火化的遗体增多，以前一天大概40具，现在加班加点一点有140到150具”。

河北涿州殡仪馆工作人员对美联社记者表示，平日火葬场一天火化三到四具尸体，现在一天火化20到30具尸体。

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