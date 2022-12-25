普京反指西方企图分裂俄罗斯

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯总统普京大约忘记了谁在侵略乌克兰，他称俄军的行动是“为了团结俄罗斯人民”，反而谴责西方试图“分裂”俄罗斯。普京还表示愿意与相关各方谈判，乌克兰则一口回绝“杀戮者”的说辞。

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普京周日在电视谈话中谴责西方通过支持乌克兰寻求“分裂”俄罗斯，他认为克里姆林宫对乌克兰的军事行动可以“团结俄罗斯人民”。

在基辅，乌克兰东正教徒在庆祝圣诞节，这是一个挑战俄罗斯东正教的强烈信号，俄罗斯东正教在1月7日庆祝圣诞节。

普京在俄罗斯电视台周日播出的访谈中谴责说：西方所做的"这一切都是基于地缘政治对手的政策，他们的目的是分裂俄罗斯，分裂历史的俄罗斯。"普京称："他们一直试图这样做，他们现在也在试图这样做，但我们的目标是完全不同的：团结俄罗斯人民。”

普京已经多次试图证明俄罗斯侵略乌克兰有正当的理由，在他看来，对乌克兰的军事干预是出于将乌克兰人和俄罗斯人团结成一个民族的需要。周日，普京再次表示，俄罗斯军队在乌克兰的 "行动方向 "是正确的。

普京还再次谴责了基辅及其西方盟友 "拒绝举行谈判 "的立场，重申他 "准备与这一进程的所有参与者进行谈判，以取得可接受的结果"。

乌克兰总统泽连斯基则在最近几个月否定了与莫斯科进行会谈的可能性，说他不想与俄罗斯进行会谈，"只要普京是总统"，就不存在有任何谈判的可能性。

泽连斯基还发誓要夺回9月底被俄罗斯吞并的四个乌克兰地区-：顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松以及2014年被莫斯科吞并的克里米亚半岛。

普京周日再次做出谈判的姿态后，乌克兰政府很快做出反驳。总统泽连斯基的顾问波多利亚克在推特上发文表示，俄罗斯侵略乌克兰、杀戮民众，莫斯科“要的不是谈判，而是企图推卸责任”。他还敦促普京“回归现实”。

泽连斯基近日刚刚结束了对美国的访问，他带回来450亿美元的援助，尤其是美国同意送交乌克兰急需的爱国者导弹防御系统。

普京在周日的电视谈话中发誓要摧毁美国提供的武器系统：“我百分之百保证，我们将摧毁它!”

在前线，俄军周六轰炸了乌克兰11月11日解放的科尔松市中心，至少造成10人死亡，55人受伤，同日，俄军向科尔松市发射了41枚导弹。

星期天，在乌克兰首都基辅，东正教徒与天主教徒一起庆祝圣诞节，比传统的庆祝活动提前了两个星期。

乌克兰是一个以信奉东正教为主的国家，它分为依赖莫斯科牧首区的教会，以及另外一个独立于俄罗斯控制的教会。前者由于俄罗斯侵乌，在5月底宣布断绝与俄罗斯的关系，后者则创建于2018年底，宣誓效忠于位于伊斯坦布尔的君士坦丁堡大公会教区。

根据国际文传-乌克兰电讯社11月进行的民意调查，44%的乌克兰人表示他们赞同在12月25日而不是1月7日（东正教圣诞节的日期）庆祝圣诞节的想法。

星期日，在罗马圣彼得广场的传统圣诞致辞中，教皇方剂各呼吁在乌克兰土地上 "让武器闭嘴”。

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