浙江日增染疫过百万 中国卫建委数据被批超级不靠谱

中国-新冠病毒

2022年12月19日，在中国浙江省杭州市的一家药店，人们排队购买冠状病毒疾病（COVID-19）的抗原检测试剂盒。

中国青岛、东莞、浙江等地方公布的单日染疫数据要比中国政府当局公布的要大出几百倍，反差巨大，到底哪一个数据是真的？中国国家卫建委星期日宣布，即日起停止公布争议不断的数据。

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浙江省当局25日宣布，该省目前日增阳性100万例，且根据近期病例监测和社区抽样调查预测，元旦前后达致疫情高峰后，日增阳性最高200万例，高峰期预计持续一周。可是，中国疾控中心25日通报全国仅有2983例确诊。

浙江省报告说，全省发热门诊单日最高就诊人次为40.84万人，是平时的14倍。

常住人口超过1000万的山东省青岛市当局24日宣布，全市目前每天新增染疫人数49万至53万人，25、26日后这一数字将以10%递增。青岛市是中国12月7日防疫松绑后，已知的第一个公布评估染疫数字的地方政府。

青岛当局希望拉平高峰期曲线，争取时间应因患者求医，减轻短时间内医疗资源挤兑现象。

广东东莞市也几乎同时宣布，当地感染人数每天以25万至30万人的规模增长，且专家评估增速越来越快。医护人员染疫后仍坚持工作的为2528人，东莞市当局指“真实情况肯定远比这个数据要更为严重”。

地方染疫数据与中国卫建委公布的数据反差极大，后者的数据被批严重失实，中国国家卫建委12月25日表示，即日起不再发布疫情信息。并指将由疾控中心发布相关疫情信息，“供参考和研究使用”。

中国国家卫建委2020年元月11日起发布疫情通报至今，期间通报的单日新增染疫人数最多过四万，最后一则通告显示，截至23日24时，累计报告确诊病例仅仅三十九万七千一百九十五例。

彭博社和金融时报引述的据指是来自中国国家卫健委星期三举行的内部会议的数据说，星期二单日中国全国的染疫人数高达3700万，而当天中国官方统计的新增确诊人数却只有3049例。中国国家卫健委12月公布的全部新增确诊也只有62592例。

卫建委宣布不再通报染疫数据后，法新社引用中国网友微博发出的话说：“他们终于明白，再也不能骗人了!” 还有网友说：“这是国家最好最大的制造假数据的办公室!” 还有另外一位质疑：“这里有没有火葬场的员工？你们超级负荷，你们站出来说说？”

自从北京当局松绑后，世界卫生组织至今未收到中国因染疫新冠住院治疗的数据。

『经济学人』研究机构在一则研究中评估，中国进入疫情大流行最危险的几周。该机构指出，中国当局几乎没有做出任何减缓染疫的努力。

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