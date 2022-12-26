中国: 新冠"肺炎"降为"病毒感染” 1月8号起取消入境隔离

中国/新冠疫情

中国卫生当局周一（12月26日）表示，将于1月8日结束对入境者的强制隔离措施，此前北京在12月初取消了自2020年以来实施的大部分新冠疫情限制措施。“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”

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中国国家卫生健康委员会周一晚上在一份通知中说，从下个月开始，赴华人员在行前48小时进行核酸检测，取消入境后全员核酸检测和集中隔离，取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。

中国是唯一一个仍然对入境者实施检疫的主要经济体，尤其是对旅游业造成影响。目前的措施是在酒店隔离5天，之后要在家里观察了3天。

中国国家卫生健康委员会发布公告中还说，将冠病的名称从“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”，并从明年1月8日起，解除目前对冠病采取的“甲类传染病”预防、控制措施，采取“乙类乙管”。

从明年1月8日起对冠病进行降级管理，并取消赴华人员入境后全员核酸检测和集中隔离的规定。

6月，中国已经将抵达该国的旅行者的强制检疫期减半，从21天减至10天。

自2020年初以来，中国国的边界几乎一直完全关闭。

中国近三年前就停止发放旅游签证，国际航空旅行受到严重限制。据卫建委, 将进一步优化复工复产、商务、留学、探亲、团聚等外籍人士赴华安排，提供相应签证便利；逐步恢复水路、陆路口岸客运出入境。根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。

中国目前疫情大爆发, 但卫建委停止公布染疫及死亡人数, 外界更无法知晓病毒在中国是否产生变异。

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