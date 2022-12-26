中国:新疆发生金矿坍塌事故

社会经济 / 矿难事故

中国西部地区新疆的一座金矿于圣诞节前发生坍塌事故。这是一处集采、筛、冶现代综合功能的重要矿区。

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综合包括本台法广（RFI）法文网在内的多方消息，在地处中国西部的新疆，当地时间2022年12月24日周六下午发生一起金矿坍塌事故。

- 新疆金矿事故有22人遇险后获救 -

据本台法广（RFI）常驻中国北京法语记者拉加德（Stéphane Lagarde）在稍早前发回报道提到，事故发生时，一度有40人被困，其中22人已经获救，但有18名矿工仍被困在井下。

- 新疆金矿事故的井下仍有十多人 -

据中国官方媒体的更新报道，本次矿难的事发地点在新疆的伊宁。中国应急管理部已派出由国家矿山安全监察局官员带队的工作组前往现场。到本文截稿时，尚未看到关于被困矿工们已经获救的消息。

- 发生坍塌的金矿具现代综合功能 -

本台法广（RFI）法文网在报道中很具体的指出，发生事故的阿希金矿（Axi），位于新疆的博罗科努山（Borohoro）附近。这是一座具有综合功能的金矿，从开采、筛选，到冶炼出贵重金属。位于新疆伊犁哈萨克自治州境内的阿希金矿是中国正在开采中的重要金矿之一。

RFI Image Archive / Chine : 18 personnes sont toujours coincées sous terre en Chine suite à l’effondrement d’une mine d’or samedi 24 décembre 2022 dans la région autonome du Xinjiang, dans l’ouest du pays. Ici, une opération de sauvetage dans une mine du Xinjiang, en 2012. (illustration) AFP - STR / RFI Image Archive

据悉，这座山脉的汉文名字，在地质上也有被称之为婆罗科努山或博罗霍洛山，其名称是依照蒙古语的发音: monts du Borohoro/Borohoro Mountains。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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