台湾：71架中国军机在台海周边活动 47架次逾越海峽中线

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台湾政府周一12月26号表示，在过去24小时内，包括无人机和战斗机在内的71架中国军机穿越了台湾防空区，这是迄今为止中国最大规模的一次“入侵”。

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中国周日说，在台湾周围进行了海上和空中 "打击演习"，以回应其所描述的“台北和美国的挑衅”。北京没有说明为周日的演习动员的飞机数量，也没有说明这些演习的确切地点。

台湾国防部周一在一篇推特文章中说，有60架战斗机参加了中国的军事演习，包括6架苏-30战斗机，这是中国最先进的飞机之一。其中43架中国战斗机已经越过台湾海峡线。台湾的国防部提到，台湾按惯例部署了飞机以警告中国飞机，其航线受到防空，系统的监控。台湾国防部公布一份地图显示，几架中国战斗机短暂地越过了台湾海峡的分界线，并表示，在该岛附近还发现了七艘中国海军舰艇。

法新社报道，在习近平的领导下，随着海峡两岸关系的恶化，北京加强了对台湾的军事、外交和经济压力。近年来，中国加强了对台湾的外交、军事和经济压力，以迫使该岛回归其怀抱。中国越来越多地使用的施压手段之一是让战机飞越台湾的防空区。自今年年初以来，已经记录了1700多起此类入侵事件，相比之下，2021年为969起，2020年为146起。

台湾政府说，希望和平，但准备保卫自己。

台湾总统府表示，蔡英文总统已于周二上午召开高级别安全会议，讨论加强岛内民防系统，会议结束后将召开新闻发布会。台湾总统府的声明没有提供进一步的细节，但国防部表示，它正在考虑将义务兵役制延长到四个月以上。

中国外交部上周六曾表示 "强烈反对 "美国国防法案《国防授权法》通过，该法案授权美国向台湾提供100亿美元的军事援助和销售武器。

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