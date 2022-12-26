应对重症高峰 北京据报向社区卫生中心配送辉瑞药物Paxlovid

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正面临染疫重症高峰的北京，将向各社区卫生服务中心配送辉瑞药物奈玛特韦/利托那韦片（Paxlovid），这是辉瑞药厂给重症风险高的患者口服药。北京卫生服务中心人员表示，已收到相关应用培训通知，但尚未收到药物。

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中国防疫措施在12月7日明确松绑后疫情大爆发，不过有些数据分析指出，早在11月底北京市的疫情就开始大幅增加，但直到近日，治疗药物Paxlovid才开始要分配到北京市的社区卫生服务中心。

据中国媒体报道，12月25日的一则消息显示，北京将于近期统一将抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片（Paxlovid）配送至各社区卫生服务中心，由社区医生接受培训后，指导辖区内新冠患者服用。12月26日北京多家社区卫生服务中心均表示目前已收到参加辉瑞抗病毒药物应用培训的通知，但药物还没有配送到。

Paxlovid由辉瑞公司研发，针对新冠重症患者。今年2月，中国国家药监局附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物组合包装进口注册。在中国国家卫健委3月印发的“诊疗方案”中，Paxlovid的适用人群为发病5天以内的轻型和普通型且伴有进展为重型高风险因素的成人和青少年（12-17岁，体重≥40公斤）。

据中央社报道，根据“关于组织全市社区卫生服务机构医务人员抗病毒药物应用培训的紧急通知”文件，北京市统一部署，近期将抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片（ Paxlovid）统一配送至各社区卫生服务中心，由社区医生指导辖区内患者服用进行抗病毒治疗。报导引述消息人士说，此前国家卫健委层面已组织了“抗新型冠状病毒药物奈玛特韦/利托那韦片组合包装使用视频培训会”。

健康时报则报道，北京市多家社区卫生服务中心都表示，目前已收到参加抗病毒药物奈玛特韦/利托那韦片（Paxlovid）应用培训的通知，时间就在今天下午，“但药物还没有配送到”。

中国医疗讯息公众号“丁香园”24日发文指出，北京门诊接诊量是月初数倍；重症呼吸道病人比往年多不止10倍。北京市委书记、防控工作领导小组组长尹力则指出，当务之急是做好急危重症患者的医疗救治，千方百计提高治癒率、降低病亡率。

中国国家卫建委星期日（12月25号）宣布，即日起停止公布争议不断的数据。中国疫情目前非常严重，但染疫总人数及死亡人数均不明。

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