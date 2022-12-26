德国总统圣诞致辞：支持乌克兰是“人性的当务之急”

俄罗斯侵乌战争

德国总统施泰因迈尔于周日在电视上发表圣诞致辞：支持乌克兰是“人性的当务之急”。

德国总统施泰因迈尔于周日在电视上发表圣诞致辞，呼吁人们继续支持乌克兰，并愿乌克兰实现公正和平。

广告 继续浏览后续

施泰因迈尔的圣诞讲话主要围绕乌克兰战争以及它给德国人民带来的艰难和负担。人性和团结是施泰因迈尔讲话的重点。他说，“我们将共同度过这段时间。”支持乌克兰“是人性的当务之急。”“即使和平还没有实现，也有理由满怀信心。”

为了说明俄罗斯的入侵给乌克兰人带来的痛苦，施泰因迈尔在讲话中首先讲述了他在弗莱堡会见从乌克兰逃到德国的50名儿童的印象。“他们失去了自己的祖国，失去了自己的家园，他们中的许多人经历了可怕的事情。”“他们是如此害怕，甚至连关门声都让他们颤抖。”

施泰因迈尔说，“乌克兰正以极大的勇气坚守阵地，抵御俄罗斯的攻击。”欧洲正和乌克兰站在一起。“而我们的国家在挑战中又一次超越了自我，我们没有惊慌失措，我们没有让自己渐行渐远。”

施泰因迈尔指出，德国人在艰难时期取得了很多成就。这是令人鼓舞的事情。“让我们一直强大的核心还将持续下去：我们富有创造力，勤奋工作，精诚团结。我们可以从中汲取力量和希望，迎接新的一年。” 鉴于乌克兰战争带来的挑战，他呼吁德国人民团结起来，坚定信心。并继续支持乌克兰。“我们将一起度过这段时间。”“我们带着这种信心进入新年，我们加强使我们团结的一切。”

施泰因迈尔指出，民主国家缓解了“最沉重的压力”，德国人民也提供了帮助。施泰因迈尔感谢人们的承诺和同情心，“这有助于使他人的生活变得更加光明。”

德国总统最热切的愿望是希望和平再次实现，但这种和平还没有到达。“它必须是一个公正的和平，既不奖励掠夺土地的行为，也不将乌克兰人民遗弃在占领者的恣肆妄为和暴力之下。”

但施泰因迈尔对战争迅速结束不抱希望。同时，他敦促不要忽视应对气候变化的斗争。他警告说，尽管有以上各种担忧，但应对气候变化的斗争并没有失去其紧迫性。这一斗争需要我们所有人，需要年轻人的雄心，也需要老年人的经验。他说，“我们都有一个共同的目标，年轻人不是最后一代，而是气候友好型世界的第一代。”

根据德国基尔世界经济研究所（IfW Kiel）的报告，德国已经接收了约100万乌克兰难民，政府向乌克兰承诺了近20亿欧元的人道主义援助。

数以万计的德国志愿者加入了全球援助的行列，为乌克兰人筹集资金并采购物品。一些人不顾安危，向这个受到战争蹂躏的国家运送了食品、衣服和药品等生活必需品。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅