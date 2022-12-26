新冠疫情严峻 习近平强调“有针对性地开展爱国卫生运动 ”

中国/新冠疫情/习近平

中国新冠疫情大爆发后各地疫情异常严峻，一直没有发声的中国领导人习近平12月26号借中国“爱国卫生运动开展”70周年的机会，表示“要更加有针对性地开展爱国卫生运动”，切实“保障人民群众生命安全和身体健康” 。

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法新社引述中国国家电视台报道，中国国家主席习近平周一呼吁采取措施，"切实保障人民的生命安全"。国营的中央电视台援引习近平的话说：“中国的新冠防控工作面临着新形势和新任务。” 习近平补充说："我们必须开展更有针对性的爱国卫生运动[......]，用千千万万个文明健康小环境筑牢疫情防控社会大防线，切实保障人民群众生命安全和身体健康。”

法新社报道评论指出，这是自12月初突然放弃自2020年起生效的严格动态清零政策以来，习近平首次发表公开相关评论。

在武汉出现首批冠状病毒病例的三年后，中国正面临着一个爆炸性的病例潮。许多医院不堪重负，药店报告说发烧药短缺，而法新社采访的许多火葬场报告说有异常多的尸体涌入火化。

但中国官方曾宣布，自取消限制以来，只有六人死于新冠。 许多专家说这是一个低估的数字，因为中国有很大一部分老人没有接种新冠疫苗。

根据几项西方研究的估计，取消疫情限制可能导致未来几个月内约100万人死亡。

新冠疫情2020年初爆发以来，中国官媒报道一直强调“习近平总书记亲自指挥、亲自部署抗议决策，密集指示批示”……并称中国的防疫要充分发挥中国特色社会主义制度优势。

染疫和死亡人数不明

中国在周日宣布不再公布有关新冠疫情的统计数据。这些数据被广泛批评为与该国当前的流行病浪潮完全不同步。此前，几乎是强制性的PCR检测有可能可靠地监测流行趋势。然而，现在受感染的人在家里进行自我检测，很少向当局报告结果，因此不可能获得可靠的数字。

最近几天，中国人注意到官方统计数据与他们大量亲属的污染或死亡之间存在明显的差异。拥有1900万人口的大都市广州宣布，葬礼仪式将被推迟到 "1月10日之后"。

争议的另一个来源是，根据当局推出的新方法，现在只有直接死于与新冠病毒有关的呼吸衰竭的人被算作死于该疾病。

然而，一些地方政府开始提供对该流行病规模的估计。

位于上海南部的东部省份浙江的卫生当局周日表示，这个拥有6500万人口的省份每天的感染人数已经超过100万大关。

官方媒体曾援引一位市政府官员的话说，在青岛这个拥有1000万人口的城市，每天有50万人被感染。

在首都北京，当局星期六说，"有大量的人被感染"，并呼吁 "尽一切努力提高治愈率和降低死亡率"。

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