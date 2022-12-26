毛泽东冥诞 数万民众疫情中赴韶山“朝圣”

中国/社会/毛泽东

今天（12月26号）是前中共领导人毛泽东129岁冥诞，尽管中国染疫人数直线上升，然而仍有数万名“毛粉”无惧疫情，从25日晚间起便陆续从全中国各地赶赴毛泽东的家乡湖南韶山“朝圣”。北京毛主席纪念堂也宣布全天开放。

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香港星岛日报报导，25日晚间开始有数万民众聚集在韶山“东方广场”，有人手捧鲜花，拉起“毛主席恩情比山高比水长”的巨型布条。有人装扮成毛泽东，带领纪念队伍瞻仰毛泽东铜像。

当地报道称，“毛泽东诞辰129周年，其家乡父老怀著思念之情，在湖南韶山举行“向毛泽东同志铜像敬献花篮·万人同唱东方红”活动。”除了民众自发性活动外，韶山市政府在25日深夜到26日零时，举行“诞辰倒数”，25日上午也举行了路跑活动纪念毛泽东。

中央社报道，虽然近日中国各地的疫情快速升温，染疫人数大增，然而湖南省于12月8日配合“优化防疫新10条”宣布全面开放后，如今赴当地旅游已经不用再查健康码及核酸证明，仅要求要配戴口罩，因此吸引大量游客前往。

报道指，近日赴韶山外来旅客明显增多，今年毛泽东冥诞期间可能为当地带来新一波的旅游高峰。

除了韶山举行相关的活动外，北京天安门广场的毛主席纪念堂，也于25日宣布重新恢复开放，民众只需在入场前扫描“北京健康宝”预作登记及检测体温，即可入场参观。

“ 毛主席纪念堂”微信公众号12月26日上午7点，推出了新媒体产品致敬伟人，同时刊发文章《毛泽东对伟大建党精神的开创性贡献》以示纪念。

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