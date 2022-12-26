2022年 习近平盛极而衰

中共二十大之后

2022年底，当全世界早已恢复正常的时候，数以亿计的中国人在这个年底突然重复2020年初武汉人所经历的煎熬：医疗资源挤兑、求医无门，药房找不到退烧药、火葬场外灵车排长队等候......从“坚决清零不动摇”到“放任”，中国领导人习近平意想不到地终结了第三任加冕营造的辉煌时刻。

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10月23日，习近平第三任差不多圆满开启的一刻，坐在他身边的前任总书记胡锦涛突然被安全人员毫不客气地带出会场，没有欢送，没有鼓掌，习甚至不肯为他让路全身裸退的胡氏欠身致意。

这个“意外事件”让汉学家侯芷明感觉习近平“像黑社会老板一样”行动。全场闭门开会的20大就在向媒体短暂开放的一刻向世界暴露了党国高层的暴戾、紧张、僵尸化、深藏不露终于泄漏无遗的阴谋。

即使如此，一切按照习总书记的预定计划布局，党中央不再有任何的摆设和伪装，政治局全都是清一色的亲信。人们心中可能的改革派，团派、红二代统统出局，没有一位女性代表，常委全部六十以上，“潜伏爪牙忍受”，在精心策划选择性反腐，废除国家主席任期制之后，习在20大实现了江胡前任不敢梦想的结果，开辟第三任。

中共自邓时代以来为保共党江山而设立的自我纠错机制：包括废除领导人终身制，总书记连任两届，每届五年以及现任领导人隔代指定接班人、七上八下等一系列约定都被抛到阴暗的角落。

那几日应是习近平最辉煌的日子，闭关三年，终可以放心去G20峰会“风光”了，尽管习近平在印尼私下“教训”加拿大总理特鲁多的镜头让世人震惊，央视称颂习近平与拜登会面时“为中美关系发展指明了一个方向和一条轨道。”

权倾天下的习近平忽视了他上任十年对中国社会造成的持续高压，他两年多的坚决清零不动摇对人民的严重窒息，对经济活动形成的严重破坏，以至于曾经经济繁荣的中国面临着长期萧条的局面，他都忽视了，习惯于服从政权的人们期盼他在二十大实现第三任后放弃清零，松缓空气，然而，他们的期盼落空了。

11月26日，习近平再次重申坚决清零不动摇。北京之春荣誉总编胡平分析，习为什么二十大后还没有放弃动态清零的口号，因为不想把弯子转得太急，殊料白纸行动狂飙突起，本来想来个滑翔式软着陆，结果是一头栽下来，摔得鼻青脸肿很难看。

习不想给人造成向民间退让的感觉，他要维持领袖的尊严和权威，他要按照自己的计划，在一个适当的日子宣布“清零胜利”。然而，11月24日，乌鲁木齐10位维吾尔人因封控被烧死在自己家中的悲惨事件，让长期忍受清零，忍受大白欺凌的人们，在共情心理驱使下，上街了。

上海青年在乌鲁木齐路群聚，第一次喊出了“共产党下台，习近平下台”的口号，人们惊异地注意到，在北京、南京、上海等地，一些年轻的女子孤零零地站在街头手举白纸无声抗议，上海、成都街头喊出了十月份彭载舟在北京四通桥亮出的“不要文革要改革，不要领袖要选票”的口号。

全中国21个省市，几十所大学瞬间爆发了以白纸为象征，具有强烈政治诉求的反抗运动。法国汉学家白夏指出，中共建政以来都不曾发生过指名道姓要求总书记下台的事情，仅仅提及他的名字都是禁区。但是，这一次，中国人喊出了要求习近平下台的口号。

白纸运动持续不过几日，习近平的“坚决清零不动摇”却被彻底动摇了，原因可能包括中国的疫情彼时已经扩散到不可控的地步；徒劳地兴建方舱以及徒劳地大规模核酸检测已让地方财政枯竭；更重要的习近平可能害怕引爆更激烈的反抗。

清零，习近平好大喜功的象征，社会主义制度比其他所有制度优越的象征，“人民至上生命至上”的幌子，就这样一夜之间被扫入垃圾堆。

强大的中共政权骤然给人感觉“慌不择路”，美国纽约大学教授孔杰荣对美国之音分析说，“多年来中国老百姓对他的热情比许多共产党精英要高”的习近平，“似乎已经失去了中国老百姓对他的尊重”。“今年对习近平来说，这种情况以不幸的方式结束了。他的新冠病毒政策被他自己的政府所否定，在自己人民面前丢了大脸。”

一些观察人士分析11月底爆发的抗议时指出，清零这个词还没有大行其道甚至疫情爆发前，有些先驱者已公开点明习近平政权的底色，他们为此付出了高昂的代价。

2018年，习近平废除国家主席任期制，清华大学教授许章润当年7月写下『我们当下的恐惧与期待』，批评习近平“倒行逆施”，武汉疫情吹哨人李文亮医生2020年3月染疫去世，引爆了习近平执政以来中国第一次网络言论自由的喷发。不久之后，富翁与公知身份兼具的任志强在一篇暗指习近平的檄文中直至中国执政党隐瞒前期疫情，却召开17万人抗疫大会揽功，任文称“这是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。

二十大开会前三天，中共一切准备就绪，迎接习近平辉煌登场，彭载舟登上北京四通桥，亮出“不要核酸要吃饭！不要封锁要自由！不要谎言要尊严！ 不要文革要改革！不要领袖要选票！ 不做奴才做公民！” “罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅，11月27日到28日，上海、成都等中国多个城市的青年集体朗诵这些口号，声援被囚禁的彭载舟。

当局急转弯的速度之快令世人惊讶，取消大规模核算，取消去外地的限制，取消健康码。医院没有做好容纳大量重症病人的准备，没有足够病床、没有足够药物、更没有足够有效疫苗。“一夜回到解放前”，大西洋月刊评论说，好象三年的时间白白浪费了，一起都得从头开始。

就像荷兰驻上海记者Eva Rammeloo所描述的从一个极端走向另一个极端，“旧的恐惧被新的恐惧取代”，从“坚定不移贯彻‘动态清零’总方针”，变成了让人民“做自己健康第一责任人”。

整整三年，为了执行一个人的意志，隔离，封锁，清零，天价的资源白白浪费了，却为了自诩的“制度优势”，”没有实现完整接种，没有进口任何有效的疫苗，医院也没有准备好重症病床，中国这个布洛芬第一大生产国，甚至连起码的退烧药都没有为自己的人民准备好。

作家慕容雪村驳斥“国家保护了我们三年”的话术：“你不能打着保护的旗号，把几千万、几亿人像囚犯一样、畜生一样关起来”。他说，一个政府不管以什么名义把人民“觅食、谋生、求医”这些最基本的权利剥夺，就是“赤裸裸的迫害”。

世卫组织紧急卫生部主任瑞安12月21日表示，中国爆炸性大蔓延早在取消清零限制之前就已爆发了，这意味着长达数月的清零除了强化对人身的限制，并未真正起到任何减少病毒爆发的作用。这一说法同时意味着，官方隐瞒了真实的数据。一些专家的担心是，如此高密度高人群的爆发性传染会不会导致新的变种从而侵害世界？

“突然间就哀鸿遍野、天下缟素，人世间一夜开启地狱模式，国难转化为民丧，悲哀从每个人的心身显露到脸上.......” “深圳刘心武”发推批评关键时刻听不到“政府一定把你们照顾好”的声音......

“中日政经评论”发推说：“2022年对于习来讲，本该是美好的一年，是他成功取得三连任，登向权力顶峰的一年，但却成了他盛极而衰的一年和五味杂陈的一年......”

曾为纽约时报北京分社社长的纪思道则以“扒下习近平皇帝的新衣”为题评论：“现在很明显，他被许多人视为一个顽固、无情和不太有效的独裁者。”“无论未来几周或几个月发生什么，一些重要的事情可能已经发生了变化”，作者援引『中国数字时代』创始人萧强的话说：

“现在大家都知道皇帝没穿衣服”。

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