中国下月8日撤防疫隔离：专家料染病率快升  民众搜机票量迅升6至10倍 港澳成大热

中国/新冠疫情

2022 年 12 月 19 日新冠疫情爆发期间，北京地铁上，戴着口罩的乘客。

中国自宣布下月8日起放开现行的防疫措施後，入境要求只馀须持出发前48小时核酸阴性结果，并会有序恢复中国公民出境旅游。卫生官员强调，调整政策的目的是更精准丶更科学地防控疫情，不是放开不管，但预料调整会带来病毒感染率呈快速上升趋势和医疗服务供给减少的风险；而民众则急於离境，不同平台数据显示，机票和签证搜查量瞬间上升6至10倍，而目的地以澳门丶香港及日本的搜查量排在前位。

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中国国家卫生健康委员会新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年今(27日)早强调，是次调整传染预防政策，并非完全放开不管，目的是更精准丶更科学地防控疫情，更有效地利用相关资源，平衡疫情防控和社会经济的发展。他又表示，从国内情况看来，有些地方已经或者正在渡过第一波的最高峰的冲击，并没有出现大家比较害怕的大面积重症死亡这种情况。

中国卫健委会昨晚深夜宣布，改名为新冠病毒感染的疫情将由现在的甲级防疫管理回归至「乙类乙管」，即是对感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者；不再划定高低风险区；检测策略调整为「愿检尽检」；不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。

国务院联防联控机制亦宣布，来华者只须持出发前48小时核酸阴性结果便可，亦毋须向中国驻当地使领馆申请健康码。当局亦会进一步优化复工复产丶商务丶留学丶探亲丶团聚等外籍人士来华安排，提供签证便利。对国际邮轮，会先开展试点，再逐步放开。另外亦会有序恢复中国公民出境旅游。

中国疾控局传防司司长雷正龙在公布後表示，政策调整後，可能面临几方面的风险。首先，由於不再采取隔离措施，病毒感染率可能呈现快速上升趋势，短时间内增加就医需求；医护人员自身感染亦会导致医疗服务供应减少，部分公众对确诊快速上升亦可能出现焦虑情绪等。为此，当局须加强教育，倡导做好个人防护，坚持戴口罩丶勤洗手等良好卫生习惯；另亦要优化配置医疗卫生资源和加强药物供应。

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