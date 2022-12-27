中国称“白肺”与新冠原始毒株和疫苗接种无关 “乙类乙管”不是放开不管

中国/新冠疫情

中国新冠病毒感染爆发后，北京等地据传出现了疫情初期感染者常见的“白肺“症状而引发热议和担忧。在中国国务院联防联控机制周二召开新闻发布会上，官员否认“白肺”与原始毒株和疫苗接种没有关系，并称当前的流行优势毒株仍然是奥密克戎毒株。中国国家卫生健康委员会周一发布公告中，将冠病的名称从“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”，并从明年1月8日起，解除目前对冠病采取的“甲类传染病”预防、控制措施，采取“乙类乙管”。

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有报道称，中国许多染疫者出现“白肺“，即肺部出现不同程度的白色浊斑纤维化，让人质疑奥密克戎变异株只感染呼吸道的说法。

中国官媒今天报道称，白肺是当肺泡里出现炎症或感染，有渗出液和炎性细胞的时候，肺泡就被这些渗出液和炎性细胞所填充，射线穿不透，在影像学上出现白色区域。

中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉强调，并不是只要肺部出现了炎症就都叫白肺。一般来讲，肺部的炎症比较重、渗出比较多的时候，也就是白色影像区域面积达到了70%到80%，这个阶段患者会出现低氧血症或呼吸窘迫，在临床上尤其是高龄合并严重基础疾病的患者可能出现白肺，但是占比非常低。

他说，此外，不仅仅是新冠病毒，多个病原体都可以引发肺部炎症，像呼吸道合胞病毒、流感病毒，包括一些细菌如军团菌都可以引发肺部的炎症。

中国官媒报道还引述焦雅辉称：“从治疗上讲，我们现在有成熟的专家共识和治疗方案，主要是俯卧位通气，另外就是进行给氧治疗，包括无创呼吸机、有创呼吸机，还有被网友称为救命神器的ECMO。加强原发病的病因治疗，白肺患者中有相当部分可以好转。”

中国国家卫生健康委员会周一发布的公告中，已经将冠病的名称从“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”，也就是说，新冠不再是”肺炎“，并从明年1月8日起，解除目前对冠病采取的“甲类传染病”预防、控制措施，采取“乙类乙管”。中国国家卫生健康委员会新闻发言人、宣传司副司长米锋27日在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上说，“实施‘乙类乙管’，绝不是放开不管，重点是强化服务和保障。

中国在周日宣布不再公布有关疫情统计数据。这些数字被广泛批评为与当前的流行病状况完全脱节。

中国全国各地的医院和火葬场挤满了新冠的病人和受害者。中国主要城市现在正努力解决抗热药物短缺的问题，而紧急医疗设施也因大量未接种疫苗的老年患者的涌入而捉襟见肘。

中国也宣布从明年1月8日起对冠病进行降级管理，并取消赴华人员入境后全员核酸检测和集中隔离的规定。日本和印度等国家已经决定采取对来自中国的入境人员进行新冠测试的措施，目的之一就是防止新的毒株进入境内。

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