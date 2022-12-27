染疫数据盖牌 卫建委称重症床位资源“总体充足”但接近临界值

中国疫情

中国疫情清零政策全面突然大解封后，外界关注其医疗资源是否足以应付当前疫情爆发。中国国家卫健委官员周二（12月27号）称，全国重症床位资源总体来看充足，但目前正在经历重症救治高峰的省分，重症床位的资源已经接近临界值。周一26日宣布将新冠病毒感染降为“乙类乙管”后，中国国务院联防联控机制周二下午举行新闻发布会对外说明，称中国将公布现有住院病例数，减少疫情通报频次。

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中央社报道，在中国国务院联防联控机制27日下午举行新闻发布会网上直播显示，国家卫健委医政司司长焦雅辉说，截至12月25日，全国重症医学床位总数是18.1万张，也就是每10万人有12.8张。其中，三级医疗机构的重症医学床位数是13.34万张，可转换ICU的床位是10.48万张。二级以上医疗机构重症床位的使用率平均在50%左右波动。她说，“全国重症床位资源总体来看是充足的”。

焦雅辉接着表示，当然，目前正在经历重症救治高峰的省分，重症床位的资源已经接近临界值，需要进一步来扩充重症床位的资源，或者是加快重症床位的周转。但她并未说明哪些省市已出现这样的状况。

在重症抢救的设备方面，焦雅辉说，截至12月25日，中国有血液透析单元16.7万个，床旁血滤机2.4万台，叶克膜2600馀台，有创呼吸机是13.1万台，无创呼吸机是15.7万台，监护仪是109万台，高流量吸氧仪是5.8万台。

据这位官员介绍：“目前来看，全国总体床位资源和设备资源是能够满足重症患者救治需求”。将根据疫情发展情况继续加大监测，并要求建立区域协同支援制度，根据每个地方疫情发展不同阶段的需求，及时统筹调配全国重症资源加强重症患者的医疗救治。

染疫大爆发后数据却被盖牌

中国国家卫生健康委员会官网25日宣布，从即日起，不再发布COVID-19每日疫情讯息，将由中国疾控中心发布相关疫情讯息，供参考和研究使用。中国疾控中心官员周二称，该中心将公布新冠现有住院病例数、重症与累计死亡病例数，不再区分本土和境外移入病例。疫情公布将调整减少，最终回归乙类传染病每月公布一次。

据法新社报道，随着大部分卫生限制的取消，中国正经历着新冠感染病例的激增。在两个新年假期之前，以及在1月下旬农历新年之前的几周，冬季人口激增，届时将有数百万人前往探亲。

中国在周日宣布不再公布有关疫情统计数据。这些数字被广泛批评为与当前的流行病状况完全脱节。

全国各地的医院和火葬场挤满了科维德的病人和受害者，西方的研究估计，在未来几个月内可能有多达一百万人死亡。

法新社称 ，主要城市现在正努力解决抗热药物短缺的问题，而紧急医疗设施也因大量未接种疫苗的老年患者的涌入而捉襟见肘。

但北京坚持认为，该国已准备好应对风暴 -- 并敦促公众负责。中国新闻社援引为卫生当局提供咨询的流行病学家梁万年的话说，"我们需要公众适当地保护自己，并继续配合适当的预防和控制措施 "科维德。

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